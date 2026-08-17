Ngôi nhà liền kề ba tầng ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt

Khoảng 7h20 ngày 17/8, một vụ cháy đã xảy ra tại nhà liền kề số 20-TT3B, Khu đô thị mới Phùng Khoang, phường Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 7h20 ngày 17/8, lửa bắt đầu bùng lên từ tầng 1 ngôi nhà liền kề số 20-TT3B, rộng khoảng 80 m2 ở khu đô thị mới Phùng Khoang. Mặt tiền ngôi nhà treo bảng hiệu chuyên cung cấp suất ăn văn phòng; tầng 1 đặt nhiều dụng cụ nấu ăn.

Lửa sau đó lan lên hai tầng còn lại, kèm theo tiếng nổ lớn, nhân chứng cho biết.

Cảnh sát phòng cháy huy động ít nhất 3 xe cứu hỏa cũng hơn chục chiến sĩ tới hiện trường. Do nhà dạng ống, cảnh sát chỉ có thể tiếp cận mặt tiền phun vòi rồng vào dập lửa và ngăn cháy lan.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, đến 8h45, lửa được khống chế, không lan sang các nhà bên cạnh. Tại hiện trường, một phần bảng hiệu bên ngoài bị thiêu rụi, tường bị khói ám đen, cửa kính các tầng bị vỡ dưới sức nóng. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Khu đô thị mới Phùng Khoang rộng khoảng 46 ha, nằm ngay mặt đường Tố Hữu và Lương Thế Vinh, gồm biệt thự thấp tầng, nhà phố liền kề, shophouse thương mại và các tòa nhà chung cư cao tầng.

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