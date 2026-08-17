Thông tin MỚI vụ máy bay Vietnam Airlines chở 287 người phải quay đầu sau khi cất cánh tại Đức

Liên quan tới sự cố chuyến bay VN34 của Vietnam Airlines từ Đức đi Hà Nội quay trở lại sân bay, Cục Hàng không Việt Nam đã báo cáo Bộ Xây dựng về sự cố này.

Theo thông tin từ VietNamNet, Cục Hàng không Việt Nam cho biết đang liên hệ với cơ quan điều tra sự cố, tai nạn tàu bay của Đức để phối hợp, đồng thời đề nghị phía Đức sớm cung cấp thông tin về sự cố và tiến trình điều tra.

Theo Phụ ước 13 của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), quốc gia nơi xảy ra sự cố chịu trách nhiệm tổ chức điều tra. Vì vậy, cơ quan chức năng Đức sẽ chủ trì xác định nguyên nhân sự cố đối với chiếc Boeing 787-9 thực hiện chuyến bay VN34.

Phía Việt Nam sẽ phối hợp và tham gia quá trình điều tra theo Nghị định 221/2026 quy định về chức năng, nhiệm vụ của nhà chức trách hàng không Việt Nam, cơ chế quản lý an toàn hàng không, hoạt động thanh tra chuyên ngành và quy trình phối hợp điều tra sự cố, tai nạn tàu bay.

Máy bay Boeing 787-9 quay đầu hạ cánh khẩn cấp, có khói phía sau khi tiếp xúc với đường băng ngày 15/8

Theo thông tin từ VnExpress, chuyến bay VN34 từ Munich về Hà Nội cất cánh lúc 13h57 giờ địa phương, tức 18h57 giờ Việt Nam. Sau khi cất cánh, hệ thống xuất hiện cảnh báo liên quan việc đuôi máy bay va quệt đường băng và áp suất lốp.

Tổ lái thông báo cho kiểm soát viên không lưu, sau đó quyết định quay lại sân bay Munich để kiểm tra kỹ thuật. Máy bay hạ cánh an toàn, toàn bộ 271 hành khách và 16 thành viên tổ bay được đưa vào nhà ga bằng xe thang.

Máy bay sau đó được đưa về bãi đỗ để kiểm tra, đánh giá và phục vụ điều tra. Chiều 16/8, Vietnam Airlines bố trí hành trình thay thế cho toàn bộ hành khách trên các chuyến bay của hãng và một số hãng hàng không khác.

Cháy cửa hàng thời trang ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 4 người mắc kẹt Cảnh sát phòng cháy kịp thời cứu 4 người thoát khỏi vụ cháy cửa hàng thời trang trên phố Nguyễn Lương Bằng, tối 14/8.

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