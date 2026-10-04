Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 04/10/2026 14:34

Công an TP.Hà Nội xác định có nhiều vi phạm xảy ra tại Phòng khám đa khoa Thái Hà, trong đó các bị can đã tự ý điều chỉnh kết quả xét nghiệm theo hướng làm tăng tình trạng bệnh, nhằm 'moi thêm tiền' khách hàng.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, ngày 3-10, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can về các tội danh "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam" xảy ra tại Phòng khám đa khoa Thái Hà.

Vừa qua, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Phòng Kiểm tra lĩnh vực y tế - Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động của Phòng khám đa khoa Thái Hà (phường Đống Đa, TP Hà Nội).

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân - Ảnh 1
Phòng khám đa khoa Thái Hà (phường Đống Đa, TP Hà Nội). Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Đoàn kiểm tra phát hiện các nghi phạm có hành vi chỉ định thực hiện các dịch vụ không cần thiết, không có trong danh mục kỹ thuật, không có tác dụng chữa bệnh (cắt bao quy đầu, điều trị bằng tia hồng ngoại, điều trị bằng sóng ngắn...).

Các nghi phạm còn tự ý điều chỉnh kết quả xét nghiệm theo hướng làm tăng thêm tình trạng bệnh nhằm "moi thêm tiền" của khách hàng.

Tự tổ chức sản xuất, kinh doanh thuốc đông y khi không được cơ quan quản lý cấp phép, nguồn gốc nguyên liệu, khu vực sản xuất và đóng gói thuốc đông y không đảm bảo, chất lượng sản phẩm chưa được kiểm chứng, nhưng quảng cáo sản phẩm đủ điều kiện, được sản xuất bằng công nghệ hiện đại.

Theo thông tin báo Tiền Phong, Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam”; đồng thời khởi tố 3 bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam.

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân - Ảnh 2
Cơ quan An ninh điều tra làm việc với các nghi phạm. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân thận trọng khi lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh; người đã sử dụng dịch vụ tại Phòng khám đa khoa Thái Hà có thể liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tại số 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân để trình báo, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng trong việc lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh. Các cơ sở y tế cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh.

Đồng thời, đề nghị người dân đã sử dụng dịch vụ tại Phòng khám đa khoa Thái Hà thì liên hệ Cơ quan An ninh điều tra để trình báo, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp (địa chỉ: số 58 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội).

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