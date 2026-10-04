Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, người tuổi Mão gặp điều như ý, có quý nhân phù trợ. Tuổi Mão không phải tốn quá nhiều công sức vào công việc nhưng vẫn đạt được hiệu quả cao. Tài chính rủng rỉnh làm bạn cảm thấy lâng lâng suốt cả ngày.

Tình yêu hôm nay có lẽ chưa kịp đến đối với tuổi Mão cũng không phải là vấn đề lớn. Bạn đang có rất nhiều bạn bè xung quanh, yêu đương là chuyện tương lai, giờ không có gì phải vội cả. Tuổi Mão cũng nên học cách cân đối giữa các mối quan hệ đồng nghiệp và bạn bè, gia đình. Nếu sức khỏe có dấu hiệu sa sút, buổi tối bạn nên nghỉ ngơi sớm, tránh làm việc quá khuya hay làm việc quên ăn quên ngủ.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, danh tiếng của tuổi Tỵ vang xa trong sự nghiệp. Con giáp này nắm quyền trong việc hợp tác làm ăn hoặc họp nhóm. Những người bế tắc sẽ được quý nhân chỉ bảo, tuy nhiên hôm nay bản mệnh nên nghỉ ngơi thay vì ôm nhiều việc vào thân.

Ảnh minh họa: Internet

May mắn là bản mệnh vẫn sẽ may mắn trong đường tài vận. Tài chính vững vàng giúp bản mệnh thoải mái làm mọi chuyện theo ý mình mà không phải cân đo đong đếm. Con giáp này không phụ thuộc kinh tế vào bất cứ ai, bản mệnh có tính tự ái cao nên cũng khá uy tín trong chuyện nợ nần, hiếm khi để người ta nhắc nhở.

Con giáp tuổi Dần

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, tuổi Dần phát huy được tính sáng tạo của mình và tìm ra hướng giải quyết mới cho nhiều công việc quen thuộc. Con giáp này có thể gây ấn tượng với lãnh đạo và được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Vì thế, dù là người mới trong tập thể, bản mệnh cũng hãy tự tin nêu lên ý kiến của mình. Có thể những cố gắng nhỏ bé của bản mệnh ở giờ phút này sẽ trở thành nấc thang để bản mệnh bước trên con đường thăng tiến trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Trong tình yêu, chỉ cần nụ cười nhiều hơn nước mắt là bản mệnh đã tìm được đúng người nên bản mệnh đừng nên suy nghĩ nhiều thêm. Con giáp này dù đang trong tình cảnh khó xử thì hôm nay cũng sẽ được người khác giúp đỡ gỡ nút thắt, sớm lấy lại sự bình yên trong cuộc sống.

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