Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đồng ý với phương án nghỉ 7 ngày trong dịp Tết Nguyên đán và nghỉ 4 ngày trong dịp lễ Quốc khánh năm 2027.

Theo thông tin báo Tiền Phong, ngày 2/10, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về phương án nghỉ một số dịp lễ, Tết năm 2026 và 2027.

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại tờ trình về phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Tết Âm lịch Đinh Mùi năm 2027 và lễ Quốc khánh năm 2027, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 7 ngày dịp Tết Âm lịch, 4 ngày dịp lễ Quốc khánh năm 2027 và 1 ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 1 ngày, vào thứ Ba, ngày 24/11/2026.

Dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, thời gian nghỉ kéo dài 7 ngày, từ thứ Năm, ngày 4/2/2027 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư, ngày 10/2/2027 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Chính phủ chốt lịch nghỉ 7 ngày tết Đinh Mùi 2027, Quốc khánh nghỉ 4 ngày. Ảnh: Báo Lao Động.

Trong khi đó, dịp lễ Quốc khánh năm 2027 được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Năm, ngày 2/9/2027 đến hết Chủ nhật, ngày 5/9/2027. Thời gian nghỉ gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Theo thông tin báo Lao Động, Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ nhân dân.

Các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, kết nối, ổn định cung - cầu lao động trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ, Tết nêu trên.

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc Tiếp thu ý kiến, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 1 ngày, vào đúng ngày 24-11-2026 và không thực hiện hoán đổi ngày làm việc để trình Chính phủ xem xét.

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