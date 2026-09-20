Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Xã hội 20/09/2026 10:38

Tiếp thu ý kiến, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 1 ngày, vào đúng ngày 24-11-2026 và không thực hiện hoán đổi ngày làm việc để trình Chính phủ xem xét.

Theo thông tin báo VTC News, Bộ Nội vụ ngày 14/9 có Tờ trình số 10137 gửi Thủ tướng về bổ sung, điều chỉnh phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Tờ trình số 10033 ngày 11/9.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh nội dung tại điểm a khoản 1 Mục II Tờ trình số 10033 như sau: Công chức, viên chức nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 1 ngày vào thứ Ba, ngày 24/11/2026 Dương lịch; không thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11/2026 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 28/11/2026.

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc - Ảnh 1
Kỳ nghỉ lễ Văn hóa Việt Nam năm 2026 dự kiến 1 ngày. Ảnh: Báo VTC News. 

Người lao động thuộc khối doanh nghiệp không phải là công chức, viên chức nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào thứ Ba, ngày 24/11/2026 Dương lịch theo quy định.

Các nội dung đề xuất về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 tại Tờ trình số 10033 không thay đổi.

Lý giải về đề xuất này, Bộ Nội vụ cho rằng thời điểm cuối tháng 11 là giai đoạn các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm; các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ sản xuất, kinh doanh, hoàn thành đơn hàng, chỉ tiêu, kế hoạch năm và chuẩn bị kế hoạch cho năm tiếp theo.

“Việc không thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11/2026 là phương án thận trọng, hạn chế xáo trộn lịch công tác, lịch học tập, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp”, Bộ Nội vụ nhấn mạnh.

Theo quan điểm của Bộ Nội vụ, việc điều chỉnh theo hướng không hoán đổi không làm giảm ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vẫn được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương đúng ngày 24/11/2026 theo quy định.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam có thể được tổ chức linh hoạt trước, trong và sau ngày 24/11/2026, phù hợp điều kiện thực tế của từng cơ quan, địa phương, đơn vị, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức và không nhất thiết phải gắn với một kỳ nghỉ kéo dài.

Phương án điều chỉnh cũng phù hợp với tinh thần chung về bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, duy trì nhịp độ xử lý công việc cuối năm, hỗ trợ ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và hạn chế tác động phát sinh đối với doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo ca, kíp, đơn hàng, mùa vụ hoặc vận hành liên tục.

Cách tiếp cận này, theo Bộ Nội vụ, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn cuối năm.

Theo thông tin báo Dân trí, Ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ nằm ở độ dài của kỳ nghỉ mà còn ở chất lượng các hoạt động được tổ chức, khả năng tiếp cận và mức độ tham gia thực chất của người dân. Một ngày nghỉ được chuẩn bị tốt, với nhiều hoạt động tại bảo tàng, thư viện, nhà hát, di tích, không gian văn hóa, thể thao và cộng đồng, có thể tạo sức lan tỏa xã hội sâu rộng và lâu dài.

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc - Ảnh 2
Ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ nằm ở độ dài của kỳ nghỉ mà còn ở chất lượng các hoạt động được tổ chức, khả năng tiếp cận và mức độ tham gia thực chất của người dân. Ảnh: Báo Dân trí. 

Việc không hoán đổi ngày làm việc cũng giúp hạn chế xáo trộn lịch làm việc và duy trì tính liên tục của hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ công, trong khi vẫn dành trọn ngày 24/11 để người dân tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Hồi đầu tháng 8, Bộ Nội vụ có công văn lấy ý kiến phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2027 được Bộ Nội vụ gửi tới 13 cơ quan nghiên cứu, tham gia ý kiến.

Trong đó, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Phương án 1 là nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba (24/11) và hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (23/11) sang thứ Bảy (28/11). Nếu áp dụng phương án này, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ liên tục 4 ngày, từ thứ Bảy (21/11) đến hết thứ Ba (24/11), sau đó đi làm bù vào thứ Bảy (28/11).

Phương án 2 là nghỉ đúng thứ Ba (24/11) theo quy định, không thực hiện hoán đổi ngày làm việc.

Ngày 11/9, tại Tờ trình số 10033, Bộ Nội vụ trình phương án thứ nhất, với đề xuất nghỉ 4 ngày liên tiếp.

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