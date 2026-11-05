Không ngờ loại rau xanh này lại có 6 công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 05/11/2026 05:00

Rau cải rổ là một trong các loại rau như cải chíp, cải xoăn, bông cải xanh, cải Brussels, bắp cải, củ cải... thuộc họ rau cải và có nhiều chất dinh dưỡng, ít calo, có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Rau cải rổ (hay còn gọi là cải làn, cải rồng, hoặc Kai-lan) là loại rau lá xanh đậm, phổ biến trong ẩm thực châu Á. Với hương vị độc đáo và hàm lượng dinh dưỡng vượt trội, cải rổ được xem là một trong những loại rau lá xanh tốt nhất, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đã được khoa học chứng minh.

Không ngờ loại rau xanh này lại có 6 công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

5 công dụng của cải rổ đối với sức khỏe 

Giúp giải độc

Cải rổ là chất giải độc tuyệt vời nhờ chứa các hợp chất glucosinolate, đây là những chất làm sạch gan tự nhiên. Glucosinolates giúp điều chỉnh và kích hoạt các enzym giải độc trong cơ thể, đồng thời bảo vệ DNA khỏi sự tấn công của các gốc tự do và các hóa chất có hại khác.

Ngừa ung thư

Vitamin C trong rau cải rổ có đặc tính chống oxy hóa, giúp chống lại tác hại của quá trình oxy hóa. Một cốc rau cải rổ cung cấp tới 35mg vitamin C, chiếm 58% giá trị khuyến nghị hàng ngày. Ngoài ra, loại rau này còn hỗ trợ phân hủy thức ăn thành các hợp chất hoạt tính sinh học, có tác dụng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Không ngờ loại rau xanh này lại có 6 công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giúp xương chắc khỏe

Rau cải rổ là nguồn cung cấp vitamin K dồi dào, rất cần thiết cho sự phát triển của xương. Tiêu thụ đủ vitamin K hàng ngày sẽ giúp cơ thể hấp thụ canxi và củng cố cấu trúc cơ bản của xương. Từ đó, có thể chống lại các bệnh như loãng xương và viêm khớp dạng thấp.

Phòng chống thiếu máu

Rau cải rổ là một nguồn cung cấp chất sắt dồi dào, chứa 0,5mg sắt trên 100 gam rau. Đồng thời, chất folate có trong loại rau này giúp cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn và xây dựng nhiều tế bào hồng cầu trong cơ thể. Vì vậy, cải rổ là một thực phẩm bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống nhằm cân bằng hemoglobin trong cơ thể và ngăn ngừa bệnh thiếu máu.

Không ngờ loại rau xanh này lại có 6 công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chống lão hóa sớm

Cải rổ rất giàu chất chống oxy hóa và vitamin, tạo ra một rào cản giữa cơ thể và các gốc tự do, vì vậy, ngăn ngừa sự xuất hiện của các dấu hiệu lão hóa sớm. Các dưỡng chất này cũng hỗ trợ làm giảm sự hình thành nếp nhăn và vết nám do tuổi tác. Không những vậy, tiêu thụ cải rổ thường xuyên còn giữ cho cơ thể khỏe mạnh và tươi trẻ từ bên trong, ngăn ngừa sự thoái hóa của các cơ và tế bào.

Lời khuyên khi chế biến cải rổ

Để giữ lại hàm lượng dinh dưỡng tối đa, nên hạn chế nấu cải rổ quá lâu. Chần nhanh, xào nhanh hoặc hấp sơ sẽ giúp rau giữ được màu xanh, độ giòn và các Vitamin nhạy cảm với nhiệt như Vitamin C.

Không ngờ loại rau xanh này lại có 6 công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cách chọn mua cải rổ tươi ngon

Khi chọn mua cải rổ, bạn nên ưu tiên những cây có lá xanh đậm, tươi sáng và không có bất kỳ dấu hiệu úa vàng, héo úa hay sâu bệnh. Lá phải còn nguyên vẹn, không bị dập nát hay có lỗ thủng. Thân cây nên cứng cáp, không mềm nhũn.

Hướng dẫn bảo quản rau cải rổ

Sau khi mua về, cải rổ nên được bảo quản trong tủ lạnh để giữ được độ tươi ngon lâu nhất. Tốt nhất là bạn nên cho rau vào túi kín hoặc hộp đựng thực phẩm trước khi đặt vào ngăn mát. Với cách bảo quản này, cải rổ có thể giữ được độ tươi trong khoảng 3-5 ngày.

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