Tác dụng phụ khi ăn quá nhiều dứa nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 04/11/2026 11:30

Dứa là loại trái cây nhiệt đới giàu vitamin, enzyme và chất chống oxy hóa, được nhiều người yêu thích nhờ hương vị thơm ngọt và lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, ăn quá nhiều hoặc không đúng cách có thể gây dị ứng, kích ứng tiêu hóa và những ảnh hưởng không mong muốn.

Dứa, hay còn gọi là thơm, khóm, là loại trái cây nhiệt đới quen thuộc với vị chua ngọt thanh mát, được nhiều người yêu thích. Không chỉ thơm ngon, dứa còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ hàm lượng vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa dồi dào.

Tác dụng phụ khi ăn quá nhiều dứa nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dứa là loại trái cây nhiệt đới chứa nhiều vitamin C, ít calo, không chứa chất béo và cholesterol xấu. Trong 100g dứa, có khoảng 90,5g nước, 0,8g protein, 1g axit hữu cơ, 6,5g glucid, 15mg canxi, 17mg photpho, 0,5mg sắt, 24mg vitamin C cùng với các vitamin khác như vitamin B1 và B2.

Nhờ những thành phần dinh dưỡng phong phú, dứa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ thị lực, cải thiện hệ tiêu hóa, và chống viêm.

Ăn nhiều dứa có tốt không?

Mặc dù dứa giàu dưỡng chất và có lợi cho sức khỏe, dứa không nên được tiêu thụ quá mức. Ăn quá nhiều loại quả này có thể khiến một số người gặp tình trạng kích ứng miệng, đau bụng, đầy hơi hoặc tiêu chảy.

Tác dụng phụ khi ăn quá nhiều dứa nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, những người có cơ địa dị ứng, đang sử dụng một số loại thuốc hoặc gặp vấn đề sức khỏe đặc biệt cần chú ý khi ăn dứa. Vì vậy, nên bổ sung loại quả này với lượng vừa phải, phù hợp với khả năng dung nạp của cơ thể.

Những tác hại của dứa mà bạn cần biết

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích cho sức khỏe, dứa cũng tiềm ẩn một số tác hại nếu sử dụng không đúng cách. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin về 7 tác hại của dứa mà bạn cần lưu ý:

Gây dị ứng

Dứa chứa enzyme bromelain có thể gây dị ứng ở một số người, đặc biệt là những người có cơ địa dị ứng với mủ cao su. Biểu hiện dị ứng bao gồm ngứa, phát ban, sưng tấy, buồn nôn, nôn mửa, khó thở,...

Tác dụng phụ khi ăn quá nhiều dứa nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh hưởng hệ tiêu hóa

Một trong những tác hại của dứa là nếu ăn quá nhiều có thể gây đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy, đặc biệt là ở những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc các vấn đề tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích (IBS). Ăn quá nhiều dứa cũng có thể dẫn đến việc tiêu thụ quá mức bromelain, gây ra viêm niêm mạc dạ dày và ruột, làm tăng nguy cơ viêm loét và khó chịu tiêu hóa.

Loãng máu

Dứa chứa một lượng nhỏ vitamin K, quan trọng cho quá trình đông máu. Đối với những người đang dùng thuốc làm loãng máu như warfarin, việc tiêu thụ dứa có thể làm tăng nguy cơ chảy máu do bromelain trong dứa có tác dụng chống đông máu nhẹ. Điều này có thể làm tăng nguy cơ chảy máu nội bộ và các biến chứng liên quan đến thuốc làm loãng máu. Người dùng các loại thuốc này nên thận trọng và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung dứa vào chế độ ăn.

Tác dụng phụ khi ăn quá nhiều dứa nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh hưởng đến thai nhi

Bromelain trong dứa có thể gây co bóp tử cung nhẹ, làm tăng nguy cơ sảy thai, đặc biệt là trong ba tháng đầu của thai kỳ. Mặc dù lượng bromelain trong một lượng nhỏ dứa thường không đủ để gây hại, nhưng việc tiêu thụ một lượng lớn dứa hoặc uống nước dứa ép có thể tăng nguy cơ. Phụ nữ mang thai nên hạn chế ăn dứa và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thêm dứa vào chế độ ăn uống để đảm bảo an toàn cho thai nhi.

Cách ăn dứa an toàn

Ăn tươi, nguyên quả hoặc thái miếng: Đây là cách giữ được tối đa vitamin C, chất xơ và enzyme bromelain;

Không nên ăn dứa quá chín nẫu hoặc ủ hóa chất bảo quản, vì có thể giảm chất dinh dưỡng và gây ảnh hưởng xấu đến dạ dày;

Ăn kết hợp với các thực phẩm khác: Ví dụ ăn cùng sữa chua, salad hoặc trái cây khác để giảm tác động acid lên dạ dày.

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