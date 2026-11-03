Mới đây, tài khoản mạng xã hội Tép Gạo Family khiến nhiều người bàng hoàng khi đăng tải thông báo bé Gạo qua đời.

Mới đây, tài khoản mạng xã hội Tép Gạo Family khiến nhiều người bàng hoàng khi đăng tải thông báo bé Gạo qua đời. Bài viết được chia sẻ trên nền đen, với những dòng chữ ngắn ngủi nhưng đầy xót xa: “Cảm ơn con đã đến…! Con về với Phật con nhé…! Ba, mẹ và gia đình yêu con…! Cô gái bé nhỏ”. Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của cô bé từng được biết đến qua những video ghi lại cuộc sống thường ngày của gia đình.

Bài đăng thông báo trên trang Tép Gạo Family Theo thông tin từ báo Phụ nữ mới, vào trưa 3/11, chị Dịu – bác của bé Gạo – cho biết đang trên đường từ Đà Lạt lên TP.HCM. Theo chị, bố mẹ bé cùng những người thân vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc xảy ra quá bất ngờ. Kể về những khoảnh khắc cuối cùng của cháu gái, chị Dịu cho biết tối hôm trước Gạo vẫn vui chơi và sinh hoạt bình thường. Bé có thói quen ngủ trên người mẹ. Tuy nhiên, gần sáng 3/11, cô bé bất ngờ có biểu hiện khó chịu, bật khóc rồi dần lịm đi. Gia đình lập tức đưa bé đến bệnh viện cấp cứu nhưng không kịp.

Người thân cho biết gia đình hiện chỉ mong thông tin về sự ra đi của Gạo được chia sẻ một cách nhẹ nhàng, để cô bé có thể thanh thản yên nghỉ. Bé Gạo tên thật là Nguyễn Thái An Khuê, sinh tháng 7/2021, là con gái thứ hai của vợ chồng chị Phạm Thị Mai và anh Kiên, sinh sống tại TP.HCM. Em được chẩn đoán mắc hội chứng lão nhi Hutchinson-Gilford (Progeria), một căn bệnh di truyền cực hiếm khiến cơ thể lão hóa nhanh bất thường. Gia đình Tép Gạo nghẹn ngào báo tin con gái - bé Gạo qua đời Trong những năm qua, hành trình chăm sóc và đồng hành cùng con được gia đình chia sẻ trên kênh Tép Gạo Family. Qua các video, Gạo dần trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả. Những hình ảnh cô bé nằm trong vòng tay bố mẹ, vui đùa bên người thân hay tham gia các hoạt động thường ngày từng nhận được nhiều tình cảm từ cộng đồng mạng. Dù phải đối mặt với căn bệnh hiếm gặp ngay từ khi còn nhỏ, Gạo luôn nhận được sự yêu thương và chăm sóc của bố mẹ cùng gia đình. Hành trình của cô bé cũng nhận được nhiều lời động viên, sẻ chia từ những người theo dõi. Sự ra đi đột ngột của Gạo để lại niềm tiếc thương trong lòng những người từng biết đến em. Với gia đình, cô bé sẽ luôn là món quà nhỏ bé và đáng yêu, từng mang đến những khoảnh khắc hạnh phúc trong suốt những năm tháng được ở bên nhau.

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