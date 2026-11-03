Cứu người đàn ông bị thương nặng, phát hiện một phụ nữ tử vong trong khách sạn

Đời sống 03/11/2026 12:43

Sáng 3/11, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một phụ nữ tử vong, một người đàn ông bị thương tại khách sạn ở phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Theo thông tin từ VTC News, sáng 3/11, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an phường Nam Nha Trang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc một người phụ nữ tử vong trong phòng khách sạn, một người đàn ông bị thương nặng.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông bị thương nặng nghi do nhảy lầu trước khách sạn N.L. (phường Nam Nha Trang). Sau đó, người dân đã báo cáo cơ quan chức năng và người đàn ông bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Tiếp đó, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra phòng người đàn ông thuê ở khách sạn này thì phát hiện thi thể một phụ nữ.

Cứu người đàn ông bị thương nặng, phát hiện một phụ nữ tử vong trong khách sạn - Ảnh 1
Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, đại diện khách sạn N.L cho biết thêm, đôi nam nữ này đến thuê phòng ở đây vào ngày 1/11 và không có biểu hiện bất thường.

Công an địa phương phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị liên quan phong tỏa khu vực khách sạn để khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.

 

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