Thông tin MỚI vụ 5 học sinh ăn lá ngón, một em tử vong

Đời sống 29/10/2026 14:25

Sáng 29/10, ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, Tp.Đà Nẵng, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nữ sinh tử vong sau khi ăn lá ngón.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 29/10, ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng), cho biết 4 nữ sinh đi cùng nạn nhân tử vong trong vụ ăn nhầm lá ngón xảy ra trên địa bàn đã ổn định sức khỏe và đi học trở lại.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 28/10, sau bữa ăn trưa, nhóm 5 nữ sinh lớp 7 và lớp 8 tại điểm trường liên cấp xã Hùng Sơn (điểm trường xã Ch’Ơm cũ) rủ nhau lên khu đồi gần trường chơi.

Tại đây, do hiếu kỳ, một số em đã hái lá ngón ăn thử. Khi trở lại trường nghỉ ngơi, nữ sinh T.N.T.M.H. (SN 2013) có biểu hiện ngộ độc, hôn mê sâu.

Phát hiện sự việc, nhà trường phối hợp với các lực lượng chức năng đưa nhóm học sinh đến Trạm Y tế Quân dân y xã Hùng Sơn để kiểm tra sức khỏe và cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 14h50 cùng ngày, nữ sinh T.N.T.M.H. đã tử vong.

Thông tin MỚI vụ 5 học sinh ăn lá ngón, một em tử vong - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Vietnamnet, lá ngón (còn gọi là đoạn trường thảo) là loài cây mọc hoang, có độc tính rất mạnh. Trong cây chứa các chất độc thuộc nhóm alkaloid, có thể gây ngộ độc nghiêm trọng, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Theo lãnh đạo địa phương, việc loại bỏ tận gốc cây lá ngón ở khu vực này gặp nhiều khó khăn do cây mọc xen lẫn với các loại cây rừng khác và có khả năng tái sinh sau khi chặt bỏ.

Chính quyền xã Hùng Sơn đang phối hợp với nhà trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn học sinh nhận diện cây lá ngón và các loại cây có độc, nhằm phòng tránh những vụ việc tương tự.

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