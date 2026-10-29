Fan Dương Dương và Trần Đô Linh tố cáo lẫn nhau, tài khoản Douyin của 'Đợi Gió Hôn Em' biến mất

Sao quốc tế 29/10/2026 14:35

Tài khoản Douyin chính thức của bộ phim “Đợi Gió Hôn Em” bất ngờ xóa toàn bộ nội dung và hiện không thể tìm kiếm, sau khi phim được công bố vào ngày 28/10. Sự việc được cho là có liên quan đến những tranh cãi giữa người hâm mộ hai diễn viên chính Dương Dương và Trần Đô Linh, xoay quanh thứ tự diễn viên và các chỉ số liên quan đến bộ phim.

Tài khoản Douyin chính thức của bộ phim “Đợi Gió Hôn Em” bất ngờ xóa toàn bộ nội dung và hiện không thể tìm kiếm, sau khi phim được công bố vào ngày 28/10. Sự việc được cho là có liên quan đến những tranh cãi giữa người hâm mộ hai diễn viên chính Dương Dương và Trần Đô Linh, xoay quanh thứ tự diễn viên và các chỉ số liên quan đến bộ phim.

Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, sau khi công bố dự án, tài khoản Douyin chính thức của “Đợi Gió Hôn Em” đăng tải poster chung của hai diễn viên cùng ba video riêng nhằm giới thiệu từng nhân vật. Trong đó, Dương Dương đảm nhận vai Hứa Tinh Thuần, còn Trần Đô Linh vào vai Phó Tuyết Lê.

Fan Dương Dương và Trần Đô Linh tố cáo lẫn nhau, tài khoản Douyin của 'Đợi Gió Hôn Em' biến mất - Ảnh 1

Tuy nhiên, ngay trong ngày 28/10, các video lần lượt biến mất khỏi trang chủ. Video giới thiệu riêng Dương Dương được ghi nhận là nội dung đầu tiên bị xóa, tiếp đó đến video của Trần Đô Linh. Cuối cùng, toàn bộ bài đăng trên tài khoản chính thức đều không còn, khiến trang chủ hiển thị số lượng tác phẩm bằng 0. Đáng chú ý, tài khoản hiện cũng không thể được tìm thấy thông qua chức năng tìm kiếm.

Nguyên nhân sự việc được cho là xuất phát từ những bất đồng giữa người hâm mộ hai diễn viên. Trước đó, fan Dương Dương và fan Trần Đô Linh đã nảy sinh tranh cãi liên quan đến thứ tự tên diễn viên trong danh sách chính thức, cũng như số liệu độ hot được ghi nhận từ các hình ảnh hậu trường.

Mâu thuẫn được cho là ngày càng căng thẳng khi người hâm mộ tổ chức tố cáo hàng loạt trong các nhóm trò chuyện, với mong muốn nền tảng can thiệp và gỡ bỏ những video liên quan đến diễn viên mà họ không ủng hộ. Các hành động công kích qua lại được cho là đã góp phần dẫn đến tình trạng toàn bộ nội dung trên tài khoản phim bị xóa.

Fan Dương Dương và Trần Đô Linh tố cáo lẫn nhau, tài khoản Douyin của 'Đợi Gió Hôn Em' biến mất - Ảnh 2

Dù tài khoản Douyin chính thức gần như không còn dấu vết hoạt động, “Đợi Gió Hôn Em” vẫn ghi nhận những tín hiệu đáng chú ý trên các nền tảng khác. Theo thông tin được chia sẻ, chỉ số liên quan đến bộ phim trên Tencent Video, WeChat Index và Xiaohongshu vẫn tiếp tục tăng.

Hiện tại, đoàn phim, nền tảng phát sóng Tencent Video và studio của Dương Dương, Trần Đô Linh đều chưa đưa ra phản hồi công khai về sự việc. Nguyên nhân chính xác khiến tài khoản Douyin biến mất cũng chưa được xác nhận. Trong bối cảnh bộ phim vừa được công bố, những tranh cãi giữa người hâm mộ đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đồng thời khiến dự án nhận thêm nhiều bàn luận trước khi có thông tin phát sóng chính thức.

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