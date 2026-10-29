La Tấn khoe thiết kế lấy cảm hứng từ tranh vẽ của con gái, bác bỏ tin ly hôn Đường Yên

Sao quốc tế 29/10/2026 14:29

La Tấn vừa xuất hiện tại sự kiện Bazaar Gala tổ chức ở Trung Quốc, thu hút sự chú ý với phong cách thời trang lịch lãm. Nam diễn viên lựa chọn bộ vest phối hai tông màu xanh và nâu, tạo vẻ ngoài sang trọng, tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong trang phục là họa tiết trên cà vạt, được lấy cảm hứng từ bức tranh do con gái 6 tuổi của anh vẽ.

La Tấn vừa xuất hiện tại sự kiện Bazaar Gala tổ chức ở Trung Quốc, thu hút sự chú ý với phong cách thời trang lịch lãm. Nam diễn viên lựa chọn bộ vest phối hai tông màu xanh và nâu, tạo vẻ ngoài sang trọng, tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong trang phục là họa tiết trên cà vạt, được lấy cảm hứng từ bức tranh do con gái 6 tuổi của anh vẽ.

Theo Sina, La Tấn cho biết ý tưởng thiết kế đặc biệt này xuất phát từ nét vẽ của bé Tiểu Tiểu Đường, tên thân mật của con gái anh và nữ diễn viên Đường Yên. Nam diễn viên hào hứng kể lại rằng tối hôm trước, hai vợ chồng đã dành nhiều thời gian cùng nhau nghiên cứu bức tranh để đoán xem con gái vẽ ai.

“Sau một hồi tranh luận xem đâu là bố, đâu là mẹ, cuối cùng chúng tôi phát hiện ra nhân vật mập hơn chính là tôi”, La Tấn chia sẻ. Câu chuyện hài hước nhanh chóng thu hút sự quan tâm, đồng thời cho thấy sự gần gũi của nam diễn viên với gia đình.

La Tấn khoe thiết kế lấy cảm hứng từ tranh vẽ của con gái, bác bỏ tin ly hôn Đường Yên - Ảnh 1

Không chỉ tự hào về con gái, La Tấn còn dành nhiều lời khen cho năng khiếu hội họa của bé. Anh nhận xét Tiểu Tiểu Đường có tư duy nghệ thuật tốt và bày tỏ hy vọng con sẽ tiếp tục phát triển khả năng sáng tạo. Trong tương lai, anh mong con gái có thể theo đuổi mỹ thuật truyền thống Trung Quốc hoặc thử sức trong lĩnh vực thiết kế thời trang.

Bên cạnh chuyện nuôi dạy con, nam diễn viên cũng chia sẻ về cách duy trì hôn nhân khi cả hai thường xuyên bận rộn với lịch trình quay phim ở những địa điểm khác nhau. Theo La Tấn, vợ chồng anh luôn chủ động cập nhật lịch trình cho nhau mỗi ngày để giữ liên lạc và thấu hiểu công việc của đối phương.

Những chia sẻ này được chú ý trong bối cảnh La Tấn và Đường Yên nhiều lần vướng tin đồn hôn nhân rạn nứt, thậm chí ly hôn trên mạng xã hội. Dù không trực tiếp đề cập đến những đồn đoán, câu chuyện về cuộc sống gia đình của nam diễn viên được xem là cách gián tiếp cho thấy sự gắn kết giữa hai người.

La Tấn khoe thiết kế lấy cảm hứng từ tranh vẽ của con gái, bác bỏ tin ly hôn Đường Yên - Ảnh 2

La Tấn và Đường Yên kết hôn năm 2018, sau khi nhiều lần hợp tác và tạo được sự ăn ý trên màn ảnh. Tháng 2/2020, cặp sao đón con gái đầu lòng. Sau khi sinh con, Đường Yên hạn chế hoạt động diễn xuất trong một thời gian để dành thêm thời gian chăm sóc gia đình.

La Tấn sinh năm 1981, được biết đến qua nhiều bộ phim như Cẩm Tú Vị Ương, Người tình kim cương, Mỹ nhân tâm kế, Hạc lệ hoa đình và An Gia. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cuộc sống hôn nhân của anh và Đường Yên vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng.

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Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên và La Tấn bất ngờ bị réo tên sau khi một bài đăng nặc danh trên mạng xã hội lan truyền thông tin về cuộc hôn nhân của một nữ diễn viên thuộc thế hệ Hoa 85. Tuy nhiên, những chi tiết được mô tả trong tin đồn lại không thực sự trùng khớp với trường hợp của Đường Yên và La Tấn.

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