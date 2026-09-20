Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 20/09/2026 20:55

Đường Yên và La Tấn bất ngờ bị réo tên sau khi một bài đăng nặc danh trên mạng xã hội lan truyền thông tin về cuộc hôn nhân của một nữ diễn viên thuộc thế hệ Hoa 85. Tuy nhiên, những chi tiết được mô tả trong tin đồn lại không thực sự trùng khớp với trường hợp của Đường Yên và La Tấn.

Theo nội dung đang lan truyền, người chồng được mô tả là lớn tuổi hơn vợ đáng kể và thuộc thế hệ tiền bối trong giới giải trí. Trong khi đó, La Tấn chỉ hơn Đường Yên khoảng hai tuổi. Vì vậy, việc cặp đôi bị đưa vào diện nghi vấn chủ yếu xuất phát từ việc cư dân mạng khoanh vùng những nữ diễn viên Hoa 85 hiện vẫn có hôn nhân công khai.

Đáng chú ý, tin đồn Đường Yên và La Tấn ly hôn thực tế không phải câu chuyện mới. Trong những năm qua, cặp đôi từng nhiều lần bị đồn sống riêng, âm thầm chia tay hoặc xảy ra tranh chấp liên quan đến quyền nuôi con. Tuy nhiên, một số thông tin sai lệch về đời tư của nữ diễn viên từng được xử lý thông qua các vụ kiện pháp lý.

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì? - Ảnh 1

Theo những thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, trong quá trình giải quyết một vụ án liên quan đến nội dung xâm phạm danh dự, dữ liệu đăng ký hôn nhân của Đường Yên và La Tấn từng được kiểm tra. Kết quả được công bố khi đó không cho thấy hồ sơ ly hôn của hai người. Một số nội dung lan truyền về việc cặp đôi bí mật chia tay, sống riêng hay tranh chấp quyền nuôi con cũng bị xác định là thông tin không đúng sự thật trong các vụ kiện liên quan.

Một số tài khoản đăng tải nội dung sai lệch sau đó phải xóa bài, xin lỗi hoặc chịu trách nhiệm theo phán quyết. Những dữ liệu này trở thành cơ sở để đối chiếu mỗi khi tin đồn tương tự xuất hiện.

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì? - Ảnh 2

Đường Yên và La Tấn công khai tình cảm vào cuối năm 2016 sau nhiều lần hợp tác trên màn ảnh. Hai người tổ chức hôn lễ tại Vienna vào tháng 10/2018. Năm 2019, Đường Yên xác nhận mang thai và sau đó công bố đã sinh con gái.

Trong nhiều năm, cặp đôi duy trì đời sống riêng tư khá kín tiếng. Việc hiếm khi xuất hiện cùng nhau khiến họ nhiều lần trở thành đối tượng của những suy đoán trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sự kín tiếng không phải bằng chứng cho thấy hôn nhân đã thay đổi.

Ở thời điểm hiện tại, chưa có thông tin đáng tin cậy xác nhận Đường Yên và La Tấn đã ly hôn. Bài đăng nặc danh cũng không đưa ra bằng chứng trực tiếp liên quan đến nữ diễn viên. Vì vậy, việc Đường Yên bị réo tên trong tin đồn mới nhất vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán trên mạng, trong khi những dữ liệu pháp lý từng được công khai trước đó lại cho thấy một câu chuyện khác.

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