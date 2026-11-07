Dù không hoạt động trong showbiz, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (sinh năm 1982), thường được biết đến với tên gọi Cường Đô La, vẫn là gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Trang Facebook cá nhân của anh hiện có khoảng 825.000 người theo dõi. Những chia sẻ về công việc, gia đình và cuộc sống thường ngày của nam doanh nhân thường thu hút sự chú ý.

Mới đây, Cường Đô La khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ tình trạng sức khỏe không tốt sau một lần ăn uống bên ngoài. Đăng tải hình ảnh đạp xe vào sáng thứ Bảy, anh cho biết bản thân vừa trải qua 4 ngày khó chịu vì phản ứng với bột ngọt. Nam doanh nhân viết: “Đây là tui sau 4 ngày ‘ngộ độc mì chính - bột ngọt’. Ở đây có ai bị giống mình không? Cho xin tí cảm nhận nào cả nhà”.

Bên dưới bài đăng, khi nhận được lời hỏi thăm từ bạn bè và người thân, Cường Đô La cho biết anh vốn không ăn được bột ngọt từ trước. Tuy nhiên, trong một lần dùng bữa tại nhà hàng, nam doanh nhân không biết món ăn được nêm nhiều mì chính nên sau đó gặp phải những triệu chứng khó chịu. Hiện tại nam doanh nhân đã dần hồi phục sức khỏe, có thể đạp xe đi dạo buổi sáng Để mô tả trải nghiệm này, anh dùng những cụm từ như “như chết đi sống lại”, “đơ toàn tập”. Cường Đô La cũng xác nhận bản thân gặp tình trạng chóng mặt, buồn nôn và đau đầu. Theo chia sẻ, cảm giác khó chịu thậm chí còn nặng nề hơn cả khi say cà phê.

Câu chuyện nhanh chóng nhận được nhiều bình luận đồng cảm. Một số người cho biết họ từng gặp tình trạng tương tự sau khi ăn thực phẩm chứa bột ngọt, với biểu hiện chóng mặt, buồn nôn, khô mắt, tê bì miệng và cơ thể mệt mỏi. Nhiều người cũng gửi lời nhắc nhở nam doanh nhân chú ý sức khỏe. Đáng chú ý, trong hình ảnh mới nhất, Cường Đô La đã có thể đạp xe và vận động nhẹ vào buổi sáng. Điều này cho thấy tình trạng của anh đang dần cải thiện sau những ngày sức khỏe bất ổn. Cường Đô La Theo Harvard Health Publishing, phần lớn mọi người có thể sử dụng thực phẩm chứa monosodium glutamate (MSG), tên khoa học của mì chính, mà không gặp vấn đề. Tuy nhiên, một nhóm nhỏ có thể nhạy cảm với thành phần này. Các triệu chứng được ghi nhận có thể gồm đau đầu, đỏ bừng da, đổ mồ hôi, buồn nôn, tê bì và mệt mỏi. Dù vậy, không phải mọi biểu hiện khó chịu sau khi ăn đều có thể kết luận là do bột ngọt. Trường hợp xuất hiện triệu chứng bất thường, người dùng nên được nhân viên y tế đánh giá để xác định nguyên nhân chính xác. Chia sẻ của Cường Đô La một lần nữa cho thấy những câu chuyện đời thường của nam doanh nhân vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

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