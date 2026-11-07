Cường Đô La tiết lộ 4 ngày sức khỏe bất ổn sau khi bị ngộ độc

Hậu trường 07/11/2026 15:15

Dù không hoạt động trong showbiz, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (sinh năm 1982), thường được biết đến với tên gọi Cường Đô La, vẫn là gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Trang Facebook cá nhân của anh hiện có khoảng 825.000 người theo dõi. Những chia sẻ về công việc, gia đình và cuộc sống thường ngày của nam doanh nhân thường thu hút sự chú ý.

Mới đây, Cường Đô La khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ tình trạng sức khỏe không tốt sau một lần ăn uống bên ngoài. Đăng tải hình ảnh đạp xe vào sáng thứ Bảy, anh cho biết bản thân vừa trải qua 4 ngày khó chịu vì phản ứng với bột ngọt.

Nam doanh nhân viết: “Đây là tui sau 4 ngày ‘ngộ độc mì chính - bột ngọt’. Ở đây có ai bị giống mình không? Cho xin tí cảm nhận nào cả nhà”.

Bên dưới bài đăng, khi nhận được lời hỏi thăm từ bạn bè và người thân, Cường Đô La cho biết anh vốn không ăn được bột ngọt từ trước. Tuy nhiên, trong một lần dùng bữa tại nhà hàng, nam doanh nhân không biết món ăn được nêm nhiều mì chính nên sau đó gặp phải những triệu chứng khó chịu.

Cường Đô La tiết lộ 4 ngày sức khỏe bất ổn sau khi bị ngộ độc - Ảnh 1
Hiện tại nam doanh nhân đã dần hồi phục sức khỏe, có thể đạp xe đi dạo buổi sáng

Để mô tả trải nghiệm này, anh dùng những cụm từ như “như chết đi sống lại”, “đơ toàn tập”. Cường Đô La cũng xác nhận bản thân gặp tình trạng chóng mặt, buồn nôn và đau đầu. Theo chia sẻ, cảm giác khó chịu thậm chí còn nặng nề hơn cả khi say cà phê.

Câu chuyện nhanh chóng nhận được nhiều bình luận đồng cảm. Một số người cho biết họ từng gặp tình trạng tương tự sau khi ăn thực phẩm chứa bột ngọt, với biểu hiện chóng mặt, buồn nôn, khô mắt, tê bì miệng và cơ thể mệt mỏi. Nhiều người cũng gửi lời nhắc nhở nam doanh nhân chú ý sức khỏe.

Đáng chú ý, trong hình ảnh mới nhất, Cường Đô La đã có thể đạp xe và vận động nhẹ vào buổi sáng. Điều này cho thấy tình trạng của anh đang dần cải thiện sau những ngày sức khỏe bất ổn.

Cường Đô La tiết lộ 4 ngày sức khỏe bất ổn sau khi bị ngộ độc - Ảnh 2
Cường Đô La

Theo Harvard Health Publishing, phần lớn mọi người có thể sử dụng thực phẩm chứa monosodium glutamate (MSG), tên khoa học của mì chính, mà không gặp vấn đề. Tuy nhiên, một nhóm nhỏ có thể nhạy cảm với thành phần này. Các triệu chứng được ghi nhận có thể gồm đau đầu, đỏ bừng da, đổ mồ hôi, buồn nôn, tê bì và mệt mỏi.

Dù vậy, không phải mọi biểu hiện khó chịu sau khi ăn đều có thể kết luận là do bột ngọt. Trường hợp xuất hiện triệu chứng bất thường, người dùng nên được nhân viên y tế đánh giá để xác định nguyên nhân chính xác.

Chia sẻ của Cường Đô La một lần nữa cho thấy những câu chuyện đời thường của nam doanh nhân vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân rục rịch đám cưới, hình ảnh cô dâu bụng vượt mặt gây sốt

Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân rục rịch đám cưới, hình ảnh cô dâu bụng vượt mặt gây sốt

Mới đây, khoảnh khắc Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân cùng xuất hiện trong một buổi chụp hình bất ngờ bị "team qua đường" bắt gặp và lan truyền trên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   Cường Đô La gia đình Cường Đô La sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp đón quý nhân, rước Thần Tài, sự nghiệp lẫn tiền tài 'phất như diều gặp gió'

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp đón quý nhân, rước Thần Tài, sự nghiệp lẫn tiền tài 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Ngày nào chồng cũng ghé nhà làm tôi ngỡ anh muốn nối lại tình xưa, đến khi vạch trần lý do thật sự tôi bàng hoàng

Ngày nào chồng cũng ghé nhà làm tôi ngỡ anh muốn nối lại tình xưa, đến khi vạch trần lý do thật sự tôi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 8/11/2026, vận trình vượng phát, 3 con giáp 'tiền bạc dồn về như núi', quý nhân vây quanh, hỷ sự ghé thăm

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 8/11/2026, vận trình vượng phát, 3 con giáp 'tiền bạc dồn về như núi', quý nhân vây quanh, hỷ sự ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Nữ tài xế ô tô đạp nhầm chân ga khiến ô tô lao vào cửa hàng ăn làm 3 người bị thương

Nữ tài xế ô tô đạp nhầm chân ga khiến ô tô lao vào cửa hàng ăn làm 3 người bị thương

Video 1 giờ 35 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mỏi tay đếm tiền, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', vượng đường thăng tiến

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mỏi tay đếm tiền, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', vượng đường thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Biệt tích 3 năm bất ngờ ôm vàng đến xin hàn gắn vì con, vừa nhìn thứ trên tay đứa trẻ chồng cũ bàng hoàng gục ngã

Biệt tích 3 năm bất ngờ ôm vàng đến xin hàn gắn vì con, vừa nhìn thứ trên tay đứa trẻ chồng cũ bàng hoàng gục ngã

Tâm sự Eva 2 giờ 5 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp 'một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài', tiền vàng sung túc, vận trình tung tăng thẳng tiến

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp 'một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài', tiền vàng sung túc, vận trình tung tăng thẳng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 8/11/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 8/11/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Xe tải chạy quá tốc độ, 7 người bị xe tải tông tử vong thương tâm

Xe tải chạy quá tốc độ, 7 người bị xe tải tông tử vong thương tâm

Video 2 giờ 35 phút trước
Ngày ly hôn cười cợt bảo "Thiếu tôi cô sống gì nổi", 3 năm sau gặp lại nhìn thứ trên tay vợ cũ tôi bàng hoàng

Ngày ly hôn cười cợt bảo "Thiếu tôi cô sống gì nổi", 3 năm sau gặp lại nhìn thứ trên tay vợ cũ tôi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 7/11/2026, 3 con giáp Phú Quý giàu sang, kích hoạt năng lực kiếm tiền, may mắn chạm nóc, vấp trúng mỏ vàng

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 7/11/2026, 3 con giáp Phú Quý giàu sang, kích hoạt năng lực kiếm tiền, may mắn chạm nóc, vấp trúng mỏ vàng

Tử vi Chủ Nhật 8/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi Chủ Nhật 8/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hồng Đào xúc động trước lời nhắn của con gái út

Hồng Đào xúc động trước lời nhắn của con gái út

Đan Lê khoe cơm nhà: Món ăn quen, cách bày biện khiến người xem muốn học

Đan Lê khoe cơm nhà: Món ăn quen, cách bày biện khiến người xem muốn học

Chuyện khó tin trong đám cưới của Hồng Đăng và vợ giữa trận mưa ngập Hà Nội 18 năm trước

Chuyện khó tin trong đám cưới của Hồng Đăng và vợ giữa trận mưa ngập Hà Nội 18 năm trước

Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân rục rịch đám cưới, hình ảnh cô dâu bụng vượt mặt gây sốt

Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân rục rịch đám cưới, hình ảnh cô dâu bụng vượt mặt gây sốt

Khánh Thi livestream khóc lúc 4 giờ sáng, muốn buông bỏ sau 3 năm kiệt sức

Khánh Thi livestream khóc lúc 4 giờ sáng, muốn buông bỏ sau 3 năm kiệt sức

Mâm cơm trong gia đình Bảo Thy có gì khiến người xem tò mò?

Mâm cơm trong gia đình Bảo Thy có gì khiến người xem tò mò?