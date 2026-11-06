Chuyện khó tin trong đám cưới của Hồng Đăng và vợ giữa trận mưa ngập Hà Nội 18 năm trước

Đáng nói, ngay sát giờ làm lễ, Hồng Đăng vẫn chưa mua nhẫn cưới. Không còn nhiều thời gian, anh đành ước lượng kích thước ngón tay của vợ, chọn nhẫn thật nhanh rồi vội vã quay về để kịp giờ tổ chức.

Trên trang cá nhân, Hồng Đăng hài hước nhớ lại thời điểm chuẩn bị kết hôn. Khi ấy, Hà Nội hứng chịu trận mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường ngập sâu, gây không ít khó khăn cho việc tổ chức hôn lễ. Trước tình hình thời tiết bất lợi, nam diễn viên phải nhờ bạn bè hỗ trợ dựng rạp, trang trí và hoàn tất các khâu chuẩn bị trong thời gian gấp rút.

May mắn, dù thời tiết không thuận lợi, hôn lễ vẫn diễn ra suôn sẻ. Khách mời đến chung vui đông đủ, đặc biệt trời bất ngờ tạnh mưa trong suốt thời gian tổ chức buổi lễ. Chỉ đến khi mọi người ra về, mưa lớn mới tiếp tục trút xuống.

Nhắc lại kỷ niệm này, nam diễn viên viết: "18 năm trước tầm này đang lo vì trời mưa quá to ngập toàn Hà Nội đây… nhờ bạn bè dựng rạp dán chữ, sát giờ đi mua nhẫn cưới chỉ áng áng chọn cho nhanh để phi ra kịp làm lễ cưới".

Đám cưới của Hồng Đăng và Anh Đào diễn ra giữa trận mưa ngập lịch sử tại Hà Nội năm 2008

Một chi tiết khiến Hồng Đăng nhớ mãi là chiếc nhẫn cưới được anh lựa chọn vội vàng năm ấy lại vừa khít tay bà xã. Sau 18 năm chung sống, món kỷ vật vẫn vừa vặn như ngày đầu, trở thành minh chứng thú vị cho một kỷ niệm đặc biệt của hai vợ chồng.

Kèm bức ảnh cũ bên Anh Đào, nam diễn viên còn gửi lời nhắn đầy tình cảm: "Viết tiếp câu chuyện nhỉ bạn Anh Đào". Trong hình, cả hai diện trang phục trẻ trung, đeo kính râm và đứng sát bên nhau, gợi nhớ quãng thời gian mới bắt đầu xây dựng tổ ấm.

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp. Diễn viên Nguyệt Hằng bày tỏ rằng vợ chồng Hồng Đăng còn rất nhiều câu chuyện để kể cho các con, đồng thời chúc cả hai tiếp tục đồng hành đến khi đầu bạc răng long.

Trong khi đó, Phương Phạm, bà xã diễn viên Mạnh Trường, hài hước đề xuất hai gia đình cùng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày cưới vì đều vừa chạm mốc 18 năm hôn nhân. Hồng Đăng vui vẻ hưởng ứng và hẹn sẽ bàn bạc vào cuối năm sau.



Hồng Đăng chia sẻ lại hình ảnh thời trẻ bên bà xã Anh Đào nhân dịp kỷ niệm 18 năm ngày cưới

Trước đó, tháng 9/2026, Hồng Đăng từng chia sẻ cột mốc 25 năm đồng hành cùng Anh Đào. Theo nam diễn viên, cả hai đã có 7 năm làm bạn trước khi chính thức về chung một nhà vào năm 2008.

Sinh năm 1984, Hồng Đăng từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ qua nhiều bộ phim như Cầu Vồng Tình Yêu, Tuổi Thanh Xuân, Người Phán Xử, Cả Một Đời Ân Oán, Hoa Hồng Trên Ngực Trái và Hướng Dương Ngược Nắng.

Sau những biến động trong sự nghiệp từ năm 2022, anh hạn chế hoạt động nghệ thuật, chuyển hướng sang kinh doanh và từng hỗ trợ bà xã bán hàng. Đầu năm 2026, nam diễn viên đánh dấu sự trở lại với truyền hình qua vai Khang trong phim Đồng Hồ Đếm Ngược.

Hiện tại, Hồng Đăng có cuộc sống gia đình bên Anh Đào và hai con gái. Sau gần hai thập kỷ kết hôn, câu chuyện về đám cưới giữa trận mưa lịch sử cùng chiếc nhẫn mua vội vẫn là kỷ niệm đặc biệt, được nam diễn viên nhắc lại với sự hài hước và trân trọng.