Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ cháy Trường THCS Kim Liên

Đời sống 06/11/2026 13:23

Liên quan đến vụ cháy xảy ra vào trưa 5.11 tại Trường THCS Kim Liên (Hà Nội), nạn nhân được xác định là cháu P.A.K (sinh năm 2015, trú tại Hà Nội).

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 6/11, xác nhận với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Kim Liên, TP Hà Nội cho biết nạn nhân tử vong trong vụ cháy xảy ra tại Trường THCS Kim Liên là một học sinh lớp 6 của trường.

Như đã thông tin, khoảng 12h18 ngày 5/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại Trường THCS Kim Liên (mới).

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động 7 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Cùng tham gia phối hợp chữa cháy tại hiện trường có lực lượng Đội Phòng hóa, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Đến 12h40 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế; đến 13h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn không để cháy lan sang các hạng mục công trình lân cận.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện một người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

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Vụ cháy khiến một học sinh lớp 6 tử vong - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, sau sự việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký Công điện số 72/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà tạm tại Trường THCS Kim Liên (số 1 phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, Hà Nội).

Thay mặt Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Trước sự việc trên, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho gia đình nạn nhân.

Đồng thời, thành phố phải tạo mọi điều kiện tốt nhất để Trường THCS Kim Liên sớm ổn định các hoạt động dạy và học.

Đặc biệt, UBND TP Hà Nội được yêu cầu phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định.

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