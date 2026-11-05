NÓNG: Giá xăng giảm mạnh hơn 2.300 đồng/lít, dầu đồng loạt đi xuống

Đời sống 05/11/2026 15:26

Bộ Công Thương thông báo giá xăng dầu giảm mạnh trong kỳ điều hành giá chiều nay, 5/11/2026.

Theo thông tin từ báo Lao Động, thông báo điều chỉnh giá xăng dầu mới, giá bán lẻ tối đa của xăng E5RON92 giảm từ 23.203 đồng/lít xuống 20.898 đồng/lít, tương ứng giảm 2.305 đồng/lít so với kỳ điều hành gần nhất.

Giá xăng E10RON95-III giảm 2.075 đồng/lít, từ 23.231 đồng/lít xuống còn 21.156 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh giảm. Giá dầu diesel 0.05S hạ 180 đồng/lít, từ 28.876 đồng/lít xuống còn 28.696 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.969 đồng/kg, từ 23.974 đồng/kg xuống còn 22.005 đồng/kg.

Thời gian điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h hôm nay.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (vào tối 3/11), giá bán lẻ tối đa xăng E5RON92 xuống 23.203 đồng/lít, giảm 1.020 đồng/lít. Giá xăng E10RON95-III hạ 928 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.231 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S giảm 1.370 đồng/lít, giá bán tối đa còn 28.876 đồng/lít. Trái lại, giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 378 đồng/kg, lên 23.974 đồng/kg.

NÓNG: Giá xăng giảm mạnh hơn 2.300 đồng/lít, dầu đồng loạt đi xuống - Ảnh 1
Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh trong kỳ điều hành giá chiều nay - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet, liên quan đến thị trường xăng dầu, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 45/2026/NQ-CP quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng. Theo đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Từ đầu năm đến nay, Chính phủ đã dành trên 64.000 tỷ đồng để thực hiện các chính sách giảm thuế, phí cho xăng dầu. Trong 2 tháng cuối năm, khoảng 4.000 tỷ đồng sẽ được dùng để giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0%.

Ngoài giảm thuế, phí, Chính phủ còn thực hiện nhiều giải pháp, trong đó chủ động tạm ứng ngân sách cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Nhờ đó, mặt bằng giá xăng dầu trong nước được duy trì ở mức thấp hơn nhiều so với các quốc gia trong khu vực.

Trên thị trường thế giới, giá dầu thô trong tuần trước ghi nhận tuần biến động trái chiều. Tính chung trong cả tuần qua, giá dầu Brent hạ 3,3 USD/thùng trong khi giá dầu WTI tăng 0,8 USD/thùng so với mức kết của tuần trước đó.

Sang tuần này, giá dầu quốc tế liên tục được điều chỉnh giảm mạnh từ phiên đầu tuần. Ở phiên giao dịch 4/11, giá dầu thế giới xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng, rời xa mốc 100 USD/thùng.

Đến phiên giao dịch hôm nay, giá dầu thế giới tiếp tục đi xuống. Dữ liệu từ Oilprice cho hay, vào lúc 11h55' ngày 5/11 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 93,88 USD/thùng, giảm 0,88%; trong khi giá dầu WTI giao dịch ở mức 86,93 USD/thùng, hạ 1,35% so với phiên liền trước.

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