Hà Tĩnh: Hai người đàn ông bơi, lặn sâu 4m cứu nam sinh chìm dưới sông

Hai người tham gia cứu nạn là anh Nguyễn Xuân Hải (30 tuổi) và anh Trần Đình Trọng (34 tuổi), cùng trú tại xã Kỳ Thượng.

Theo thông tin báo Dân trí , sáng 4/11, ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh), cho biết 2 công dân trên địa bàn đã có hành động dũng cảm, kịp thời cứu một nam sinh đuối nước.

Anh Hải lập tức hô hoán, kêu gọi mọi người ứng cứu. Tuy nhiên, thời điểm này sáng sớm, xung quanh ít người, một số người có mặt lại không biết bơi. Không chần chừ, anh chạy xuống chân cầu rồi bơi gần 30m để tiếp cận nạn nhân.

Khoảng 5h50 cùng ngày, trên đường đi làm công trình, anh Hải phát hiện chiếc xe đạp điện và đôi dép để lại trên cầu Rào Trổ, xã Kỳ Thượng (thuộc xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh cũ). Nhìn xuống sông, anh thấy một nam sinh khoảng 13 tuổi đang chới với dưới nước.

Theo anh Hải, khi bơi đến nơi, nam sinh đã chìm xuống nước. Do nước sông đục, anh phải lặn 2 lần xuống độ sâu gần 4m mới tìm thấy nạn nhân và đưa lên mặt nước.

Cả hai phối hợp, đưa nam sinh vào bờ an toàn. Ảnh: Báo Dân trí.

Lúc này, anh Trần Đình Trọng cũng kịp bơi tới hỗ trợ. Cả hai phối hợp, đưa nam sinh vào bờ an toàn. Sau khi ứng cứu, nam sinh được mọi người động viên và đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe.

"Sống gần con sông này, tôi có kỹ năng bơi từ nhỏ nên chỉ nghĩ phải nhanh chóng cứu người", anh Hải chia sẻ.

Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng cho biết địa phương sẽ tổ chức gặp mặt, biểu dương hành động dũng cảm cứu người của anh Hải và anh Trọng.

Theo thông tin báo Lao Động, trước đó, cũng tại cầu Rào Trổ, vào lúc 7h17 ngày 25.10, anh Nguyễn Hữu Phước (SN 1981, trú thôn Tiến Thượng, xã Kỳ Thượng) phát hiện một nam thanh niên khoảng 22-23 tuổi, trú xã Kỳ Lạc, nhảy cầu tự tử.

Thấy những người xung quanh không biết bơi, anh Phước lập tức lao xuống sông, bơi khoảng 30m rồi lặn tìm, cứu được nạn nhân đưa vào bờ an toàn.

Sáng 26.10, UBND xã Kỳ Thượng đã tổ chức gặp mặt, trao giấy khen cho anh Nguyễn Hữu Phước nhằm ghi nhận hành động dũng cảm cứu người đuối nước.