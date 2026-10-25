Cứu nữ du khách người Malaysia rơi xuống hố sâu 10m khi leo núi ở Đà Lạt

Đời sống 25/10/2026 10:29

Trong lúc cùng nhóm bạn leo lên núi ở Đà Lạt, nữ du khách người Malaysia bất ngờ rơi xuống hố sâu 10m.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, sáng 25-10, lực lượng chức năng đã đưa được nữ du khách người Malaysia lên khỏi hố sâu khoảng 10m ở một đồi thông tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, sau khi bà rơi xuống trong lúc leo núi cùng nhóm bạn.

Theo thông tin ban đầu, bà G.S.W. (40 tuổi, quốc tịch Malaysia) được đưa lên khỏi hố lúc 7h15 và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Cứu nữ du khách người Malaysia rơi xuống hố sâu 10m khi leo núi ở Đà Lạt - Ảnh 1
Cứu nữ du khách Malaysia rơi xuống hố sâu 10m khi leo núi ở Đà Lạt. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Vụ việc xảy ra vào 5h45 ngày 25-10 tại đồi thông ở khu vực Hòn Bồ (Đà Lạt). Thời điểm này, bà G.S.W. cùng nhóm bạn đến leo núi, vui chơi.

Trong lúc di chuyển, bà bất ngờ ngã xuống hố sâu khoảng 10m, đường kính 0,7m. Những người có mặt tại hiện trường cố gắng đưa bà lên nhưng bất thành.

Theo thông tin báo VNExpress, công an tỉnh Lâm Đồng điều động xe cứu hộ, xe cứu thương cùng 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Do miệng hố nhỏ, sâu, lực lượng cứu nạn phải dựng giá đỡ phía trên, sử dụng hệ thống dây chuyên dụng đưa người xuống tiếp cận nạn nhân.

Đến 7h15, nữ du khách được đưa lên khỏi hố. Nạn nhân bị thương vùng cổ chân phải, được sơ cứu tại chỗ trước khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng điều trị.

Cứu nữ du khách người Malaysia rơi xuống hố sâu 10m khi leo núi ở Đà Lạt - Ảnh 2
Miệng hố nơi bà Goh gặp nạn. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Hòn Bồ cao khoảng 1.700 m, là điểm cắm trại, săn mây và ngắm cảnh nổi tiếng ở Đà Lạt. Khu vực có rừng thông bao phủ, nhiều lối mòn xuyên núi, thu hút du khách yêu thích khám phá thiên nhiên.

Cơ quan chức năng khuyến cáo du khách thận trọng khi leo núi, nhất là lúc sáng sớm có sương mù hoặc trời mưa khiến tầm nhìn hạn chế. Người đi dã ngoại nên lựa chọn cung đường an toàn, đi theo nhóm và thông báo lịch trình cho người thân.

Được biết nạn nhân tự tổ chức đi leo núi cùng bạn bè. Vị trí bà gặp nạn ở ở sườn núi hòn Bồ nên may mắn được những nhóm léo núi khác phát hiện sớm.

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