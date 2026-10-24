Diêm An đỏ mặt, cười không giấu nổi niềm vui khi đứng cạnh Điền Hi Vi

Sao quốc tế 24/10/2026 19:30

Tại sự kiện gặp gỡ người hâm mộ của đoàn phim Gả Kim Thoa, Diêm An và Điền Hi Vi trở thành tâm điểm chú ý nhờ những tương tác ngọt ngào. Đặc biệt, câu trả lời có phần “lỡ miệng” của nam diễn viên khi nhắc đến nhân vật trong phim khiến khán phòng bùng nổ, còn hai diễn viên chính không giấu được vẻ ngượng ngùng.

Tại sự kiện gặp gỡ người hâm mộ của đoàn phim Gả Kim Thoa, Diêm An và Điền Hi Vi trở thành tâm điểm chú ý nhờ những tương tác ngọt ngào. Đặc biệt, câu trả lời có phần “lỡ miệng” của nam diễn viên khi nhắc đến nhân vật trong phim khiến khán phòng bùng nổ, còn hai diễn viên chính không giấu được vẻ ngượng ngùng.

Trong phần giao lưu, khi được hỏi nhân vật của mình đã “có được điều gì”, Diêm An bất ngờ trả lời rằng anh “có được vợ”. Câu nói ngắn gọn lập tức khiến người hâm mộ phấn khích, tạo nên bầu không khí náo nhiệt tại sự kiện.

Diêm An đỏ mặt, cười không giấu nổi niềm vui khi đứng cạnh Điền Hi Vi - Ảnh 1Diêm An đỏ mặt, cười không giấu nổi niềm vui khi đứng cạnh Điền Hi Vi - Ảnh 2

Đáng chú ý, ngay sau phát ngôn này, cả Diêm An và Điền Hi Vi đều đỏ mặt. Khoảnh khắc nam diễn viên nở nụ cười đầy vẻ thích thú còn được máy quay ghi lại, nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả hài hước cho rằng Diêm An dường như không giấu nổi niềm vui khi được nhắc đến chuyện “nên duyên” với bạn diễn, dù câu trả lời vốn xuất phát từ nội dung bộ phim.

Không chỉ gây chú ý bởi màn đối đáp bất ngờ, Diêm An còn khiến người hâm mộ thích thú với thái độ dành cho Điền Hi Vi trong suốt chương trình. Nam diễn viên thường xuyên hướng ánh mắt về phía bạn diễn, chăm chú lắng nghe mỗi khi cô phát biểu và liên tục nở nụ cười. Những biểu cảm tự nhiên này khiến nhiều người nhận xét anh có vẻ đặc biệt thoải mái khi đứng cạnh nữ diễn viên.

Bên cạnh đó, Diêm An còn nhiều lần chủ động hỗ trợ Điền Hi Vi khi cô diện chiếc váy dài. Anh cẩn thận nâng phần đuôi váy, giúp bạn diễn di chuyển thuận tiện hơn và tránh giẫm lên trang phục. Khi cả hai khoác tay nhau xuất hiện, vẻ mặt có phần căng thẳng nhưng vẫn ánh lên niềm vui của nam diễn viên tiếp tục thu hút sự chú ý.

Diêm An đỏ mặt, cười không giấu nổi niềm vui khi đứng cạnh Điền Hi Vi - Ảnh 3

Các khoảnh khắc trên nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, kéo theo nhiều bình luận tích cực. Một bộ phận khán giả cho rằng chính sự bối rối và những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt đã tạo nên sức hút cho cặp đôi. Thay vì những màn tương tác quá phô trương, biểu cảm có phần lúng túng của hai diễn viên khiến người xem cảm thấy gần gũi và tự nhiên hơn.

Tuy nhiên, những phản ứng tại sự kiện chủ yếu phản ánh cảm nhận của người hâm mộ, chưa phải bằng chứng về mối quan hệ ngoài đời giữa hai nghệ sĩ. Dẫu vậy, với hiệu ứng từ Gả Kim Thoa, Diêm An và Điền Hi Vi đang nhận được nhiều sự quan tâm. Những màn tung hứng ăn ý của cả hai cũng góp phần giúp bộ phim duy trì sức nóng sau khi lên sóng.

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