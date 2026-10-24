Trương Giai Ninh lộ vòng bụng nhô cao, nghi vấn mang thai tiếp tục gây xôn xao

Theo hình ảnh được chia sẻ, Trương Giai Ninh xuất hiện với vẻ ngoài thoải mái, không trang điểm cầu kỳ. Khi di chuyển đến khu vực có bậc thềm, cô chủ động đi chậm lại và tỏ ra thận trọng trong từng bước chân. Chi tiết này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, đặc biệt trong bối cảnh nữ diễn viên liên tục vướng tin đồn mang thai thời gian gần đây.

Mới đây, phóng viên giải trí Lưu Đại Chùy công bố video ghi lại cảnh nữ diễn viên Trương Giai Ninh cùng người nhà đến ngân hàng giải quyết công việc. Đáng chú ý, trong lần xuất hiện này, nữ diễn viên để mặt mộc, diện trang phục đơn giản nhưng vòng bụng nhô lên khá rõ, khiến nghi vấn mang thai một lần nữa trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Đây được cho là lần thứ hai trong năm nay Trương Giai Ninh xuất hiện trước công chúng với vòng bụng nhô lên rõ rệt. Trước đó, vào tháng 9, hình ảnh nữ diễn viên có vóc dáng tương tự cũng từng được lan truyền, làm dấy lên nhiều suy đoán về chuyện đời tư của cô.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Trương Giai Ninh và studio chưa đưa ra phản hồi chính thức về những đồn đoán trên. Việc phía nữ diễn viên giữ im lặng khiến chủ đề tiếp tục được bàn luận, song chưa thể xem đây là bằng chứng xác nhận cô đang mang thai.

Một số cư dân mạng còn nhắc lại sự việc xảy ra năm 2019, khi Trương Giai Ninh bị bắt gặp đến bệnh viện cùng Diệp Tổ Tân. Khi đó, ê-kíp của nữ diễn viên nhanh chóng lên tiếng bác bỏ những suy đoán liên quan. Vì vậy, việc chưa có phản hồi trong lần này khiến một bộ phận khán giả chú ý và đặt câu hỏi về khả năng thông tin đời tư của cô đã có thay đổi.

Dù vậy, những hình ảnh ghi lại vóc dáng bên ngoài không đủ để xác định tình trạng mang thai. Việc vòng bụng thay đổi có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong khi người trong cuộc chưa lên tiếng xác nhận.

Trương Giai Ninh là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ, từng tham gia nhiều dự án truyền hình và nhận được sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh sự nghiệp, đời sống cá nhân của nữ diễn viên cũng thường xuyên trở thành đề tài trên mạng xã hội.

Lần xuất hiện tại ngân hàng tiếp tục khiến Trương Giai Ninh được chú ý. Tuy nhiên, khi chưa có thông tin chính thức từ nữ diễn viên hoặc đại diện, nghi vấn mang thai vẫn chỉ dừng lại ở mức suy đoán.