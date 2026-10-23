Giả Nãi Lượng đạt doanh số hơn 570 triệu NDT chỉ trong một ngày

Sao quốc tế 23/10/2026 21:39

Ngày 21/10, Giả Nãi Lượng gây chú ý khi phòng livestream bán hàng của anh trên Douyin ghi nhận doanh số vượt 570 triệu NDT chỉ trong một ngày. Thành tích này được cho là kỷ lục doanh số cao nhất của nam diễn viên trong gần ba năm qua, đồng thời giúp anh tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng livestream bán hàng trên nền tảng.

Ngày 21/10, Giả Nãi Lượng gây chú ý khi phòng livestream bán hàng của anh trên Douyin ghi nhận doanh số vượt 570 triệu NDT chỉ trong một ngày. Thành tích này được cho là kỷ lục doanh số cao nhất của nam diễn viên trong gần ba năm qua, đồng thời giúp anh tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng livestream bán hàng trên nền tảng.

Theo số liệu được công bố, lượng người xem trực tiếp tại thời điểm cao nhất trong buổi phát sóng đạt 7,012 triệu lượt. Con số ấn tượng cho thấy sức hút của Giả Nãi Lượng trong lĩnh vực thương mại điện tử, nơi anh đang xây dựng vị thế bên cạnh sự nghiệp diễn xuất.

 Giả Nãi Lượng đạt doanh số hơn 570 triệu NDT chỉ trong một ngày - Ảnh 1

Buổi livestream bắt đầu từ hơn 8 giờ sáng và kéo dài đến tận đêm khuya, với tổng thời lượng hơn 12 tiếng. Trong suốt chương trình, nam diễn viên trực tiếp giới thiệu sản phẩm, tương tác với khán giả và điều phối nhịp độ phát sóng. Anh cũng hiếm khi để trợ lý livestream thay mình đảm nhận phần giới thiệu, qua đó duy trì sự hiện diện xuyên suốt trước người xem.

Doanh số hơn 570 triệu NDT trong một phiên phát sóng tiếp tục cho thấy tiềm năng thương mại đáng kể của Giả Nãi Lượng. Không chỉ dựa vào danh tiếng của một diễn viên nổi tiếng, anh còn thể hiện khả năng thu hút người xem và thúc đẩy hoạt động mua sắm thông qua hình thức livestream. Đây cũng là một trong những hướng phát triển ngày càng phổ biến của các nghệ sĩ Trung Quốc khi thị trường thương mại điện tử phát triển mạnh.

Giả Nãi Lượng đạt doanh số hơn 570 triệu NDT chỉ trong một ngày - Ảnh 2

Đáng chú ý, thu nhập từ hoạt động bán hàng trực tuyến có thể trở thành nguồn doanh thu đáng kể đối với những nghệ sĩ sở hữu lượng người theo dõi lớn. Theo một số ước tính, nếu áp dụng mức hoa hồng từ 10% đến 20% trên doanh số, khoản hoa hồng lý thuyết tương ứng với phiên livestream của Giả Nãi Lượng có thể lên tới hàng chục triệu NDT. Tuy nhiên, đây chỉ là phép tính tham khảo, bởi doanh số ghi nhận không đồng nghĩa với số tiền thực tế nghệ sĩ nhận được. Mức hoa hồng còn phụ thuộc vào thỏa thuận với nhãn hàng, nền tảng, chi phí vận hành và các khoản hoàn trả đơn hàng.

Từ một diễn viên truyền hình quen thuộc, Giả Nãi Lượng đang cho thấy sức ảnh hưởng trong lĩnh vực bán hàng trực tuyến. Thành tích lần này một lần nữa làm nổi bật sức hút thương mại của nam nghệ sĩ, đồng thời phản ánh giá trị kinh tế ngày càng lớn của hoạt động livestream tại Trung Quốc.

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