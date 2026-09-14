Sau ồn ào ngoại tình, Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng có động thái gây chú ý

Sao quốc tế 14/09/2026 18:15

Sau nhiều năm ly hôn vì scandal ngoại tình, mọi động thái của Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Sáng 11/9, Sohu đăng tải loạt hình ảnh hiếm hoi ghi lại khoảnh khắc cặp đôi một thời cùng xuất hiện bên con gái Điềm Hinh. Trong những bức ảnh được chia sẻ, Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng tỏ ra khá thoải mái, cùng trò chuyện và vui vẻ bên con. Hình ảnh cả ba người quây quần khiến không ít khán giả bất ngờ, thậm chí cho rằng hai nghệ sĩ có thể đã “gương vỡ lại lành” sau nhiều năm đường ai nấy đi.

Tuy nhiên, sự xuất hiện chung này thực chất không liên quan đến chuyện tình cảm. Cả hai cùng góp mặt trong một hoạt động thiện nguyện do Điềm Hinh kết nối. Hai nghệ sĩ đã đồng hành cùng con gái tới một trung tâm dịch vụ phục hồi chức năng dành cho trẻ bại não, đồng thời mang theo nhiều nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn để trao tặng các em nhỏ.

Sau ồn ào ngoại tình, Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng có động thái gây chú ý - Ảnh 1Sau ồn ào ngoại tình, Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng có động thái gây chú ý - Ảnh 2

Vì vậy, việc Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng cùng làm từ thiện không thể xem là dấu hiệu cho thấy họ tái hợp. Dù đã chia tay nhiều năm, cả hai vẫn giữ thái độ hợp tác khi cùng chăm sóc và đồng hành với con gái. Trong hoạt động lần này, họ không thể hiện sự gượng gạo mà đều vui vẻ tham gia, đặt mong muốn của Điềm Hinh lên hàng đầu.

Điềm Hinh hiện đã trưởng thành hơn nhiều so với hình ảnh cô bé đáng yêu từng xuất hiện trên truyền hình. Cô được nhận xét là ngày càng có ý thức trách nhiệm, quan tâm tới những hoàn cảnh khó khăn và chủ động kêu gọi bố mẹ cùng tham gia các hoạt động cộng đồng.

Sau ồn ào ngoại tình, Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng có động thái gây chú ý - Ảnh 3

Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng từng là một trong những cặp đôi được yêu thích của làng giải trí Hoa ngữ. Cuối năm 2017, cuộc hôn nhân của họ rơi vào khủng hoảng sau scandal liên quan đến Lý Tiểu Lộ và rapper PG One. Sau đó, cả hai chính thức ly hôn và Lý Tiểu Lộ được cho là người trực tiếp nuôi con.

Dù cuộc hôn nhân kết thúc không êm đẹp, hai người vẫn duy trì liên lạc để cùng nuôi dạy Điềm Hinh. Lý Tiểu Lộ từng chia sẻ rằng khi con gái bước vào tuổi dậy thì, cô và chồng cũ thường xuyên trao đổi về việc giáo dục, tâm lý và định hướng cho con. Cả hai thống nhất không để những mâu thuẫn của người lớn ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của Điềm Hinh.

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