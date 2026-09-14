Một số cư dân mạng cho rằng nếu muốn thoát khỏi hình ảnh gắn với chồng cũ, Trần Nghiên Hy có thể chia sẻ nhiều hơn về sự nghiệp, cuộc sống hiện tại và những kế hoạch tương lai. Việc liên tục nhắc lại chuyện cũ vô tình khiến tên tuổi của cô tiếp tục được đặt cạnh Trần Hiểu.

Theo một bộ phận khán giả, việc Trần Nghiên Hy nhắc đến Trần Hiểu là điều dễ hiểu sau nhiều năm chung sống và có con. Điều khiến họ tranh luận nằm ở tần suất những câu chuyện này xuất hiện. Từ việc chăm sóc con , cuộc sống hậu ly hôn cho đến những kỷ niệm trong hôn nhân, nữ diễn viên thường xuyên được đặt trong các chủ đề liên quan đến Trần Hiểu.

Đáng chú ý, những chia sẻ về con trai cũng trở thành chủ đề gây tranh luận. Một số khán giả lo ngại việc công khai quá nhiều thông tin về cuộc sống và tính cách của một đứa trẻ có thể khiến em trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Thậm chí, từng xuất hiện những bình luận tiêu cực nhằm vào cậu bé.

Trong khi đó, Trần Hiểu kể từ sau khi ly hôn gần như không chia sẻ nhiều về cuộc hôn nhân cũ trước truyền thông. Nam diễn viên chủ yếu tập trung vào công việc. Sự khác biệt này khiến một bộ phận cư dân mạng cho rằng cán cân truyền thông giữa hai người đang nghiêng về phía Trần Nghiên Hy, từ đó xuất hiện những lời nhận xét cô đang “ké fame” chồng cũ.

Giữa tranh cãi, QQ cũng nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh, người từng được truyền thông đặt cạnh Trần Hiểu trong quá khứ. Triệu Lệ Dĩnh cũng từng trải qua cuộc hôn nhân với Phùng Thiệu Phong và có một con chung. Sau khi chia tay, cả hai hạn chế nhắc đến đối phương trước công chúng và tập trung vào cuộc sống riêng.

Cách ứng xử của Triệu Lệ Dĩnh được một bộ phận khán giả đánh giá cao vì giữ sự kín đáo sau đổ vỡ. Tuy nhiên, mỗi người có cách đối diện với quá khứ khác nhau. Việc Trần Nghiên Hy chia sẻ về cuộc hôn nhân cũ không đồng nghĩa cô đang cố tình tận dụng danh tiếng của chồng cũ. Dù vậy, những tranh luận gần đây cho thấy nữ diễn viên có lẽ cần cân nhắc cách chia sẻ để tránh tiếp tục bị gắn với câu chuyện đã khép lại.