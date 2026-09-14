Tận mắt thấy nhan sắc Trần Kiều Ân ngoài đời, ai cũng phải ngỡ ngàng

Sao quốc tế 14/09/2026 15:15

Qua ống kính, Trần Kiều Ân khiến nhiều khán giả trầm trồ bởi diện mạo trẻ trung, tươi tắn dù đã ở tuổi 47.

Mới đây, Trần Kiều Ân vừa chia sẻ loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng mới đây lên mạng xã hội. Trong những khoảnh khắc đời thường, nữ diễn viên sinh năm 1979 diện váy hoa nhí trẻ trung, khoe vẻ ngoài rạng rỡ cùng nụ cười luôn thường trực trên môi.

Qua ống kính, Trần Kiều Ân khiến nhiều khán giả trầm trồ bởi diện mạo trẻ trung, tươi tắn dù đã ở tuổi 47. Làn da trắng sáng, mịn màng cùng đường nét gương mặt thanh tú tiếp tục là những điểm nổi bật giúp nữ minh tinh giữ vững danh xưng “người đẹp không tuổi” của làng giải trí Hoa ngữ.

Tận mắt thấy nhan sắc Trần Kiều Ân ngoài đời, ai cũng phải ngỡ ngàng - Ảnh 1Tận mắt thấy nhan sắc Trần Kiều Ân ngoài đời, ai cũng phải ngỡ ngàng - Ảnh 2

Chiếc váy hoa nhí càng tôn lên vẻ dịu dàng, nữ tính và tràn đầy sức sống của Trần Kiều Ân. Đáng chú ý, dù chỉ là ảnh đời thường do ông xã ghi lại, loạt hình vẫn khiến nhiều người lầm tưởng nữ diễn viên đang thực hiện một bộ ảnh thời trang. Không ít cư dân mạng bày tỏ bất ngờ trước visual trẻ trung của cô và cho rằng rất khó nhận ra dấu vết tuổi tác trên gương mặt người đẹp.

Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, Trần Kiều Ân còn gây ấn tượng với vóc dáng thon gọn, cân đối. Nhiều người cho rằng cuộc sống viên mãn bên ông xã kém 9 tuổi Alan Tằng Vỹ Xương cũng góp phần giúp nữ diễn viên luôn giữ được tinh thần vui vẻ và diện mạo rạng rỡ.

Sau khi kết hôn, Trần Kiều Ân thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng. Alan được cho là luôn đồng hành cùng vợ trong cuộc sống thường ngày và không ít lần trở thành “phó nháy” riêng, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của bà xã trong các chuyến du lịch.

Tận mắt thấy nhan sắc Trần Kiều Ân ngoài đời, ai cũng phải ngỡ ngàng - Ảnh 3

Gần đây, cặp đôi từng có chuyến du lịch dài ngày tại Hàn Quốc. Trong 10 ngày, hai người tự lái xe qua 5 thành phố và tận hưởng nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Những hình ảnh được Alan ghi lại tiếp tục khiến Trần Kiều Ân trở thành tâm điểm chú ý nhờ vẻ ngoài trẻ trung, ngọt ngào.

Dù hơn chồng 9 tuổi, Trần Kiều Ân khi xuất hiện bên Alan vẫn gần như không để lộ khoảng cách tuổi tác. Nhan sắc tươi trẻ cùng thần thái rạng rỡ của cô khiến nhiều khán giả thích thú, thậm chí ví von nữ diễn viên như “yêu tinh” vì dường như càng thêm tuổi, cô lại càng trẻ đẹp và cuốn hút.

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Trần Kiều Ân mới đây gây xôn xao khi đăng tải loạt ảnh mới trên mạng xã hội. Nữ diễn viên hiếm hoi xuất hiện với trang phục gợi cảm, táo bạo.

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