Chủ cửa hàng sửa xe nhanh trí cứu sống bé trai 1 tuổi bị nghẹn trái cây

Ngày 8/9, tại Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc, một bé trai hơn 1 tuổi bị nghẹn một miếng cam mắc kẹt trong đường thở. Vì đã học được cách thực hiện thủ thuật Heimlich trên mạng, chủ tiệm sửa xe đã thực hiện động tác để cứu sống đứa trẻ, đồng thời nhờ người qua đường gọi xe cấp cứu.
Video 2 ngày 9 giờ 19 phút trước

Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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