Người đàn ông bị kéo lê 50 mét dọc theo đoàn tàu đang chạy sau khi trượt chân vào khe hở bên cạnh sân ga

Người đàn ông mặc áo sơ mi cài cúc màu xanh dương đang cố gắng lên tàu tại ga Agra Cantt thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Nhưng chuyến đi suýt nữa đã kết thúc trong thảm họa khi anh ta đột nhiên mất thăng bằng và bị tàu kéo lê vào khoảng 9h35 tối ngày 8/9.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-an-ong-bi-keo-le-50-met-doc-theo-oan-tau-ang-chay-sau-khi-truot-chan-vao-khe-ho-ben-canh-san-ga-768557.html