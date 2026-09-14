Tử vi tuần mới (14 đến 20/9/2026), 3 con giáp “Chuột Sa Hũ Nếp”, tiền tỷ rần rần đổ về tài khoản, may mắn vây quanh, sự nghiệp hưng thịnh

Tử vi tuần mới (14 đến 20/9/2026), Tam Hợp tác động, người tuổi Tý luôn ở trong tư thế sẵn sàng chờ đợi cơ hội trong ngày hôm nay. Bạn rất muốn thể hiện bản thân mình trước tập thể và gây ấn tượng với lãnh đạo.

Tình hình tài chính cũng biến chuyển theo chiều hướng tích cực do bạn lựa chọn được hướng đi phù hợp với năng lực của mình. Dù sẽ phải hơi vất vả một chút, song bạn sẽ kiếm tiền về đầy túi, lượng khách hàng ngày càng gia tăng. Kim sinh Thủy, nhờ có sự nhạy bén của mình, bạn có thể nhanh chóng phán đoán được cảm xúc của người ấy và có cách cư xử phù hợp. Bạn luôn ở bên người ấy những lúc đối phương cần bạn nhất. Chuyện tình cảm của hai bạn diễn ra êm đềm.

Con giáp tuổi Mão

Tử vi tuần mới (14 đến 20/9/2026), công việc của tuổi Mão được lộc từ Thực Thần nên những người làm nghề tự do, kinh doanh, làm thêm nghề tay trái sẽ may mắn hơn những người khác. Hôm nay bạn được đánh giá cao vì tinh thần trách nhiệm nhưng đó không phải ưu điểm duy nhất, bạn còn nhiều khả năng hơn thế nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ cục diện hai hành Mộc tương hòa nên tình cảm bình ổn. Tử vi khuyên Mão đừng vì tiền tài mà đánh mất những người tốt trong đời. Cuộc sống đạo đức và thiện lương còn đáng giá hơn tiền bạc nhiều, cứ ăn ở tốt sẽ có phúc lộc đến nhà.

Nay bản mệnh dễ có người cho lộc khi họ mới đi chơi xa về, có người được mời đi ăn, đi chơi. Bạn cứ cởi mở đón nhận tất cả những gì đến hôm nay vì bạn xứng đáng có được những điều đó.

Con giáp tuổi Dần

Tử vi tuần mới (14 đến 20/9/2026), tuổi Dần thuận lợi trong cả công việc và tình cảm. Bản mệnh gặp nhiều thuận lợi trong công việc, nếu đã có nhiều đóng góp cho tập thể trong suốt thời gian qua, sẽ có cơ hội thăng tiến vào ngày này.

Ảnh minh họa: Internet

Với bản tính hào phóng, con giáp này còn dễ nhận được sự quý mến của mọi người. Tình cảm gia đình cũng đang tốt đẹp. Tuổi Dần là người quan tâm đến gia đình, đặc biệt là cha mẹ và con cái, vì thế có thể dễ dàng gần gũi, hài hòa các bên.

Tuy nhiên tình hình sức khỏe của con giáp này có vấn đề, lưu ý chớ bỏ qua vội những biểu hiện bất thường của cơ thể. Trước tiên muốn thay đổi tình hình, cải thiện thể trạng, bản mệnh cần tăng cường rèn luyện, tập thể dục đều đặn hơn.

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