Đắng cay rồi cũng đến ngọt bùi, 3 con giáp giàu sang đổi vận, phú quý đầy tay, tình yêu mặn nồng trong tuần mới từ 7 đến 13/9/2026

Trong tuần mới từ 7 đến 13/9/2026, tuổi Mùi tốt đẹp và thuận lợi, nhưng sự tốt đẹp này chỉ ở mức độ trung bình. Vì vậy, trong công việc bạn cứ tiến hành một cách bình thường là tốt, việc như thế nào cứ làm như thế ấy, không nên tính chuyện lớn lao sẽ bị bất lợi.

Nếu bạn là người chưa lập gia đình, bạn muốn thổ lộ tình cảm hay hẹn ước thì nên tiến hành, sẽ thuận lợi cho bạn. Trong chuyện tình cảm, tuổi Mùi nên tạo cơ hội để bày tỏ tâm tư, không nên chờ đợi, hoặc ngần ngừ vì sẽ có người khác xen vào làm bất lợi cho bạn.

Con giáp tuổi Ngọ

Trong tuần mới từ 7 đến 13/9/2026, vận trình sự nghiệp của tuổi Ngọ đang ngày càng rộng mở. Con giáp này biết điểm mạnh của mình nằm ở đâu để có thể phát huy đúng lúc. Dù công việc có vất vả đi nữa, bản mệnh vẫn cảm thấy tràn đầy động lực.

Ảnh minh họa: Internet

Về mặt tình cảm, tuổi Ngọ cần phải hiểu rằng chưa chắc những gì bản mệnh nghĩ là tốt đã thực sự là điều mà nửa kia mong muốn. Đừng làm mối quan hệ tình cảm bị sứt mẻ chỉ vì thói suy nghĩ áp đặt, muốn nửa kia làm theo ý của mình.

Con giáp tuổi Thân

Trong tuần mới từ 7 đến 13/9/2026, công việc của tuổi Thân diễn ra có tốt, có xấu. Áp lực trong công việc được giải toả phần nào nhờ vào nguồn động lực chính chuyện tình yêu lứa đôi. Vận trình tài lộc tương đối ổn định. May mắn là con giáp này biết cách tiết kiệm hợp lý, khoa học nên có thể đề phòng được những tình huống chật vật, túng thiếu ở thời điểm này.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm có bước chuyển mình rực rỡ. Nhân duyên vượng mang đến cho người độc thân mối nhân duyên tốt lành. Qua đó, bạn sẽ sớm thoát khỏi cảnh cô đơn, lẻ bóng và kéo tâm trọng tươi mới.

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