Dân làng đã vô cùng kinh ngạc khi thấy một con rùa có màu vàng óng xuất hiện trên cánh đồng

Vào ngày 31/8, chủ một căn nhà vườn ở thôn Nong Khwai, xã Moo 4, phường Nong Khwai, huyện Lom Sak, tỉnh Phetchabun, Thái Lan, cho biết ông phát hiện con rùa mai mềm lớn, màu vàng óng trong ruộng lúa phía sau nhà mình, thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Video 13:00 05/09/2026

Thanh Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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