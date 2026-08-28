PHẬT BÀ CHỈ LỐI, 3 con giáp hốt vàng hốt bạc, cơ hội thăng tiến trong tầm tay, may mắn ngập tràn, viên mãn như ý trong 3 ngày cuối tuần

Tâm linh - Tử vi 28/08/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào hốt vàng hốt bạc, cơ hội thăng tiến trong tầm tay, may mắn ngập tràn, viên mãn như ý, lột xác ngoạn mục trong 3 ngày cuối tuần này nhé!

Con giáp tuổi Dậu

 

Trong 3 ngày cuối tuần, tài vận của tuổi Dậu nhìn chung tốt đẹp nhờ các nguồn thu nhập chính và phụ đều gia tăng, quý nhân giúp bản mệnh thu về số tiền không hề nhỏ. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn nên giảm bớt các khoản chi tiêu mua sắm không cần thiết để tránh thâm hụt vào khoản tiền tiết kiệm trước đó.

PHẬT BÀ CHỈ LỐI, 3 con giáp hốt vàng hốt bạc, cơ hội thăng tiến trong tầm tay, may mắn ngập tràn, viên mãn như ý trong 3 ngày cuối tuần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đường tình duyên có những dấu hiệu tiến triển vô cùng tích cực. Cát khí lan tràn, các cặp đôi yêu lâu có thể tính chuyện kết hôn, xây dựng gia đình trong thời gian tới khi tình cảm của hai người ngày càng trở nên khăng khít và bền chặt. Những khúc mắc cũng được tháo gỡ, người có duyên cuối cùng cũng về lại bên nhau.

Con giáp tuổi Hợi

Trong 3 ngày cuối tuần, người tuổi Hợi đạt được nhiều thành tích đáng kể trong công việc. Bạn phát huy được mặt tốt của bản thân và nhận được sự đánh giá tích cực từ cấp trên. Tuy nhiên bạn nên xem lại cách làm việc đôi lúc còn bảo thủ, tự làm theo ý mình. Công việc ổn định kéo theo vận tiền bạc hanh thông, bạn có thể thoải mái chi tiêu không cần quá tiết kiệm.

PHẬT BÀ CHỈ LỐI, 3 con giáp hốt vàng hốt bạc, cơ hội thăng tiến trong tầm tay, may mắn ngập tràn, viên mãn như ý trong 3 ngày cuối tuần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong tình yêu tuổi Hợi cần cân bằng giữa công việc và tình yêu hơn, đặc biệt trong ngày hôm nay. Do bận rộn với công việc khiến người ấy cảm thấy mệt mỏi và chán nản.Cho nên dù công việc đạt kết quả cao, nhận được nhiều lời khen cũng không khiến bạn cảm thấy vui vẻ chút nào.

Con giáp tuổi Ngọ

Trong 3 ngày cuối tuần, Tuổi Ngọ đón cơ hội thăng tiến trong công việc nhờ Thiên Ấn che chở. Không có gì ngạc nhiên khi thời gian này bản mệnh sẽ thể hiện được năng lực cá nhân của mình và đạt được những thành công nhất định. Nếu cố gắng hết mình con giáp này sẽ đạt được thành quả như mong đợi sớm hơn cả dự định ban đầu. 

PHẬT BÀ CHỈ LỐI, 3 con giáp hốt vàng hốt bạc, cơ hội thăng tiến trong tầm tay, may mắn ngập tràn, viên mãn như ý trong 3 ngày cuối tuần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên phương diện tài lộc có dấu hiệu thăng trầm bất ổn. Mặc dù bản mệnh có năng lực kiếm tiền, cũng thu về không ít lợi nhuận trong thời gian này nhưng do quản lý tài chính thiếu hợp lý nên cũng hao hụt đi không kém, hãy cố gắng giữ thật tốt túi tiền của mình nhe! 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

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