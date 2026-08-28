Đúng ngày mai, thứ Bảy 29/8/2026, 3 con giáp HỨNG TRỌN TINH HOA, giàu có hết phần thiên hạ, vận may thấm vào người, tiền luôn rủng rỉnh túi

Đúng ngày mai, thứ Bảy 29/8/2026, Công việc thuận lợi nhờ sự nâng đỡ của Tam Hợp cục. Cứ làm việc chăm chỉ trong yên lặng, không cần phô trương, kết quả cuối cùng sẽ khiến bạn vui sướng. Bạn cũng có duyên với kinh doanh trên mạng nên thời gian tới hãy mạnh dạn thử lĩnh vực này, biết đâu có thành tích mới.

Có Thực Thần trợ lực nên tiền bạc của Thìn cũng tăng lên nhanh hơn trong ngày này. Nhiều người nhận được quà từ những người thân thiết hoặc được mời ăn uống. Những bạn kinh doanh hàng ăn uống sẽ đông khách hơn và được nhiều người trả nợ hơn trong hôm nay.

Tình duyên khởi sắc nhờ cục diện Thổ sinh Kim. Gia đình chắc chắn sẽ là bờ vai đáng tin để dựa vào mỗi khi bạn lâm vào rắc rối. Ngày này nhiều người sẽ nảy sinh tình cảm với một người lạ sau thời gian ngắn tiếp xúc, còn độc thân thì hãy cứ mạnh dạn tiến tới.

Con giáp tuổi Tý

Đúng ngày mai, thứ Bảy 29/8/2026, quý nhân trợ vận chính là ngôi sao may mắn giúp đỡ tuổi Tý thành công. Con giáp này sẽ có tin tốt trong việc thi cử, xuất ngoại, thăng chức hoặc chuyển ngạch. Bản mệnh không nên sợ khó, cứ mạnh dạn xông pha và trau dồi bản thân thì sẽ sớm có thành quả.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý cũng khá mạnh bạo trong việc kiếm tiền, chẳng ngại khổ, chỉ ngại không có việc mà làm. Số tiền bản mệnh tiết kiệm được trong thời gian qua sẽ được dùng vào những việc có ích cho tương lai của bản mệnh và con cái.

Đường tình duyên của con giáp này có nhiều tia hy vọng. Bản mệnh ngày càng nhận được nhiều tình yêu thương từ nửa kia, vợ chồng gần đây có thời gian hiểu nhau hơn. Một số người sẽ nhận được tin tức hoặc quà cáp từ người thân phương xa gửi về.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 29/8/2026, một ngày may mắn bất ngờ, cho nên tuổi Ngọ hãy thực hiện các việc đã dự tính. Cục diện tốt trong tử vi của tuổi Ngọ cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý.

Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày này này cũng là ngày mà tuổi Ngọ có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc may mắn bất ngờ ngoài dự tính. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì bạn nên nhận lời, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Bạn có thể trúng số, trúng thưởng hoặc được quà tặng đáng giá. Mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn đều may mắn thuận lợi.

Gia đạo hạnh phúc, vui vẻ, bình an. Nhận được tin tốt đẹp về công việc làm ăn của bạn bè hoặc của người thân ở xa. Nhà có tiệc tùng, ăn uống, quà tặng hoặc gặp gỡ quý nhân. Nếu bạn là người chưa lập gia đình, hôm nay cũng là một ngày hứa hẹn vận đỏ trong tình duyên sẽ đến với bạn.

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