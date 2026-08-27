Lưu Diệc Phi không được đề cử Kim Ưng, nguyên nhân khiến khán giả bàn luận

Sao quốc tế 27/08/2026 15:32

Bộ phim Câu chuyện hoa hồng có tên trong danh sách đề cử Phim truyền hình xuất sắc nhất tại Giải thưởng phim truyền hình Kim Ưng của Trung Quốc. Tuy nhiên, Lưu Diệc Phi – nữ diễn viên đảm nhận vai chính Hoàng Diệc Mai – lại không xuất hiện trong danh sách 6 ứng viên tranh giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Bộ phim Câu chuyện hoa hồng có tên trong danh sách đề cử Phim truyền hình xuất sắc nhất tại Giải thưởng phim truyền hình Kim Ưng của Trung Quốc. Tuy nhiên, Lưu Diệc Phi – nữ diễn viên đảm nhận vai chính Hoàng Diệc Mai – lại không xuất hiện trong danh sách 6 ứng viên tranh giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Sự vắng mặt này khiến khán giả đặt câu hỏi về nguyên nhân.

Nhiều ý kiến ban đầu cho rằng Lưu Diệc Phi có thể không được đánh giá cao về diễn xuất hoặc bất ngờ bị loại. Tuy nhiên, theo truyền thông Hoa ngữ, nguyên nhân thực tế không nằm ở năng lực diễn xuất mà liên quan đến quy định về quốc tịch của giải thưởng.

Lưu Diệc Phi không được đề cử Kim Ưng, nguyên nhân khiến khán giả bàn luận - Ảnh 1

Theo quy chế Kim Ưng, các hạng mục cá nhân dành cho diễn viên yêu cầu người tham gia phải có quốc tịch Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trong khi đó, Lưu Diệc Phi mang quốc tịch Mỹ nên không đáp ứng điều kiện để tranh giải ở các hạng mục cá nhân.

Quy định này đã được áp dụng trong nhiều năm và không nhằm vào riêng Lưu Diệc Phi. Trước đây, một số diễn viên như Tư Cầm Cao Oa, mang quốc tịch Thụy Sĩ, hay Trần Xung, mang quốc tịch Mỹ, cũng không đủ điều kiện tham gia tranh giải cá nhân vì lý do tương tự.

Điều đáng chú ý là quy định về quốc tịch không áp dụng theo cách tương tự với các hạng mục dành cho tác phẩm. Vì vậy, Câu chuyện hoa hồng vẫn có thể cạnh tranh ở hạng mục Phim truyền hình xuất sắc nhất dù nữ diễn viên chính không đủ điều kiện tranh giải cá nhân.

Bởi vậy, việc nói Lưu Diệc Phi “bị loại” khỏi danh sách đề cử chưa thực sự chính xác. Về nguyên tắc, nữ diễn viên không đủ điều kiện tham gia hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ngay từ đầu.

Lưu Diệc Phi không được đề cử Kim Ưng, nguyên nhân khiến khán giả bàn luận - Ảnh 2

Trước đó, tại mùa Kim Ưng trước, Lưu Diệc Phi từng xuất hiện trong danh sách bình chọn vòng đầu nhờ Mộng hoa lục và Đi đến nơi có gió. Tuy nhiên, cô không tiếp tục có tên ở vòng sau do vấn đề quốc tịch. Phía đoàn phim Câu chuyện hoa hồng cũng xác nhận tác phẩm được đề cử, còn Lưu Diệc Phi không thể tranh giải cá nhân theo quy định.

Thông tin này vẫn gây nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận khán giả cho rằng giải thưởng cần có tiêu chí rõ ràng và mọi nghệ sĩ đều phải tuân thủ. Trong khi đó, người hâm mộ Lưu Diệc Phi tiếc nuối bởi vai Hoàng Diệc Mai đã tạo được dấu ấn đáng kể. Một số ý kiến khác lại đặt câu hỏi về quy trình xét duyệt, cho rằng điều kiện quốc tịch nên được xác định ngay từ đầu để tránh tạo kỳ vọng rồi gây tranh luận về sau.

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