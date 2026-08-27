Điều gì khiến Lưu Diệc Phi và nhiều sao hạng A ngày càng khó tìm được vai diễn phù hợp?

Sau khi hoàn thành Câu chuyện hoa hồng vào tháng 11/2023, nữ diễn viên chưa công bố dự án truyền hình mới. Khoảng thời gian gián đoạn kéo dài khiến người hâm mộ đặt câu hỏi về tình hình sự nghiệp của cô. Tuy nhiên, đây được xem là vấn đề chung của thị trường thay vì câu chuyện riêng của một nghệ sĩ.

Theo truyền thông Hoa ngữ, thị trường phim ảnh Trung Quốc đang trải qua giai đoạn trầm lắng kéo dài, khi số lượng dự án mới sụt giảm và ngay cả những ngôi sao hàng đầu cũng khó tìm được kịch bản phù hợp. Lưu Diệc Phi là một trong những trường hợp được chú ý nhất khi đã hơn 900 ngày chưa gia nhập đoàn phim mới.

Hoành Điếm, một trong những phim trường lớn nhất Trung Quốc, đang chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về số lượng đoàn phim. Ngày 18/8, chỉ 16 đoàn phim truyền hình dài tập được ghi nhận đang hoạt động, thấp hơn nhiều so với mức 30-40 đoàn vào cùng thời điểm những năm trước.

Số liệu được các blogger giải trí tổng hợp cũng cho thấy lượng đoàn phim trung bình mỗi tuần tại Hoành Điếm trong nửa đầu năm 2026 giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2025. Sự suy giảm này kéo theo ảnh hưởng đến lực lượng diễn viên quần chúng và các dịch vụ phụ trợ quanh phim trường.

Một số diễn viên cho biết công việc ngày càng khan hiếm, trong khi mức thù lao cũng giảm. Nhiều người buộc phải rời Hoành Điếm để tìm công việc khác.

Sao lớn cũng khó tìm việc

Tình trạng thiếu dự án không chỉ xảy ra với diễn viên ít tên tuổi. Một số nghệ sĩ nổi tiếng như Lưu Hạo Nhiên, Văn Kỳ từng gây chú ý khi công khai bày tỏ mong muốn có thêm cơ hội đóng phim.

Nhà quản lý Dương Thiên Chân cũng từng đề cập việc nhiều diễn viên rơi vào tình trạng không có việc làm. Triệu Hựu Đình cho biết số lời mời đọc kịch bản anh nhận được trong nửa đầu năm nay giảm mạnh so với trước.

Lưu Diệc Phi cũng chịu ảnh hưởng từ xu hướng này. Bên cạnh việc thị trường thu hẹp, nữ diễn viên được cho là khá thận trọng khi lựa chọn kịch bản. Mức cát-xê được truyền thông đồn đoán ở mức cao cũng có thể khiến các nhà sản xuất cân nhắc kỹ hơn khi xây dựng dự án.

Thị trường thay đổi

Một trong những nguyên nhân được đề cập là sự phát triển nhanh của phim ngắn và công nghệ AI, giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất. Bên cạnh đó, khán giả ngày càng khắt khe và không còn đảm bảo doanh thu chỉ dựa vào sức hút của một ngôi sao.

Dòng vốn đầu tư vào ngành phim ảnh cũng trở nên thận trọng sau nhiều dự án thua lỗ. Các nhà sản xuất có xu hướng ưu tiên những kịch bản được đánh giá có khả năng thu hút khán giả thay vì đặt cược quá lớn vào tên tuổi diễn viên.

Ngoài ra, quy trình kiểm duyệt và phát hành chặt chẽ cũng khiến thời gian chuẩn bị và đưa tác phẩm đến khán giả kéo dài. Trong bối cảnh đó, việc một ngôi sao hạng A tạm thời không có phim mới không nhất thiết đồng nghĩa với việc sự nghiệp đi xuống, mà có thể phản ánh một giai đoạn tái cấu trúc của toàn ngành.