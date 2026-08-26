Kim Ưng 2026: Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi không có tên trong danh sách đề cử

Theo danh sách được công bố, sáu diễn viên tranh danh hiệu Thị hậu Kim Ưng gồm Mã Y Lợi với Altay của tôi, Nhậm Tố Tịch với Tận cùng của vô tận, Diêm Ni với Người trong ngõ nhỏ, Ngô Việt với Vinh quang thầm lặng, Tống Giai với Khi hoa núi nở rộ và Dương Tử.

Ngày 25/8, Ban tổ chức Giải thưởng truyền hình Kim Ưng lần thứ 33 công bố danh sách đề cử chính thức. Đáng chú ý, nhiều ngôi sao đình đám như Dương Mịch , Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi đều không có tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Trong số này, Dương Tử là gương mặt có lượng người hâm mộ lớn và sở hữu độ nhận diện cao. Việc lọt vào danh sách đề cử cho thấy nữ diễn viên đang nỗ lực chuyển hướng từ dòng phim thần tượng sang những tác phẩm mang màu sắc hiện thực. Tuy nhiên, cô phải cạnh tranh với nhiều diễn viên giàu kinh nghiệm, từng có những màn thể hiện được đánh giá cao.

Sự vắng mặt gây bất ngờ nhất là Dương Mịch. Trước khi danh sách chính thức được công bố, nữ diễn viên được dự đoán có cơ hội tranh giải nhờ Sinh vạn vật. Bộ phim đạt thành tích phát sóng đáng chú ý và được xem là bước đi nhằm thay đổi hình ảnh của Dương Mịch sau thời gian dài gắn với phim thương mại và cổ trang thần tượng.

Sinh vạn vật vẫn xuất hiện trong danh sách đề cử ở hạng mục phim truyền hình, nhưng Dương Mịch không có tên ở hạng mục nữ chính. Hai diễn viên Trì Bồng và Tần Hải Lộ của tác phẩm cùng được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Triệu Lệ Dĩnh cũng không thể bảo vệ danh hiệu Thị hậu sau khi từng giành chiến thắng tại Kim Ưng lần thứ 32 với vai Hứa Bán Hạ trong Gió thổi bán hạ. Tác phẩm Chuyện nhỏ nơi thành phố từng tham gia quá trình xét chọn nhưng không giúp cô lọt vào nhóm sáu ứng viên cuối cùng.

Trong khi đó, Lưu Diệc Phi tiếp tục vắng mặt dù có nhiều tác phẩm truyền hình được chú ý trong những năm gần đây, như Đi đến nơi có gió và Câu chuyện hoa hồng.

Ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc, sáu cái tên được đề cử gồm Vu Hòa Vỹ, Vương Nhân Quân, Vương Bảo Cường, Vương Kiêu, Hồ Ca và Quách Kinh Phi.

Mùa giải năm nay tiếp nhận 719 tác phẩm, trong đó có 203 phim truyền hình. Sau nhiều vòng xét duyệt và bình chọn, ban tổ chức đã xác định danh sách đề cử cuối cùng.

Lễ bế mạc và trao giải Kim Ưng lần thứ 33 dự kiến diễn ra ngày 30/8, khi những chủ nhân của các giải thưởng chính thức được công bố.