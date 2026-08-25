Con trai Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ tài tử khiến dân mạng ngỡ ngàng

Trong suốt chuyến đi, Phùng Thiệu Phong liên tục nắm tay con trai vì lo cậu bé bị lạc giữa khu du lịch đông người. Nam diễn viên cũng kiên nhẫn giới thiệu cho con về lịch sử và kiến trúc của Vạn Lý Trường Thành. Những khoảnh khắc đời thường của hai cha con nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Gần đây Phùng Thiệu Phong được bắt gặp đưa con trai Tưởng Tưởng tham quan Vạn Lý Trường Thành ở Bắc Kinh. Đáng chú ý, nam diễn viên tự mình chăm sóc con mà không có Triệu Lệ Dĩnh hay trợ lý đi cùng.

Điều khiến nhiều người bất ngờ nhất là diện mạo của Tưởng Tưởng ở tuổi lên 7. Theo người qua đường, quý tử của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong có gương mặt khôi ngô, nhiều đường nét được nhận xét giống mẹ hơn cha. Cậu bé cũng sở hữu vóc dáng cao lớn nổi bật, hiện đã cao đến ngực Phùng Thiệu Phong, người được giới thiệu cao khoảng 1,80 m.

Ngoài ngoại hình, Tưởng Tưởng còn được nhận xét là lanh lợi, ngoan ngoãn và đáng yêu. Dù bố mẹ đều là những ngôi sao nổi tiếng, cậu bé gần như không xuất hiện công khai và được cha mẹ bảo vệ khá kỹ khỏi sự chú ý của truyền thông.

Đây cũng không phải lần đầu Phùng Thiệu Phong dành thời gian đưa con đi chơi trong kỳ nghỉ hè năm nay. Ngày 19/8, nam diễn viên được bắt gặp cùng Tưởng Tưởng tại Universal Studios Bắc Kinh. Hai cha con ghé khu vực chủ đề Harry Potter, lựa chọn đồ lưu niệm và tận hưởng thời gian bên nhau.

Những năm qua, Phùng Thiệu Phong nhiều lần tranh thủ thời gian rảnh để đồng hành cùng con. Ngoài việc đưa đón con đi học và tham gia các hoạt động dành cho phụ huynh, anh còn đưa Tưởng Tưởng đi du lịch, trải nghiệm văn hóa ở nhiều địa phương. Việc nam diễn viên dành thời gian cho con dù lịch trình bận rộn nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong kết hôn vào tháng 10/2018 và đón con trai đầu lòng vào năm 2019. Đến tháng 4/2021, cặp đôi tuyên bố ly hôn sau hơn hai năm chung sống. Sau khi chia tay, cả hai lựa chọn hạn chế chia sẻ chuyện đời tư và tập trung vào công việc cũng như chăm sóc con.

Phùng Thiệu Phong được cho là người đảm nhận phần lớn việc chăm sóc Tưởng Tưởng. Cậu bé sống cùng cha và ông bà nội, trong khi Triệu Lệ Dĩnh vẫn duy trì mối quan hệ gần gũi với con. Khi một người bận rộn với công việc, người còn lại sẽ chủ động sắp xếp thời gian dành cho cậu bé.

Dù không còn là vợ chồng, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn được xem là một trong những cặp đôi hậu ly hôn giữ được mối quan hệ tương đối văn minh trong showbiz Hoa ngữ. Cả hai không công khai tranh cãi hay sử dụng chuyện gia đình để thu hút sự chú ý, thay vào đó cố gắng để con trai có tuổi thơ bình thường và nhận được tình yêu từ cả cha lẫn mẹ.