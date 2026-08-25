Angelababy sánh đôi thiếu gia kém 11 tuổi, loạt khoảnh khắc chung khung hình 'gây sốt'

Sự xuất hiện chung của hai ngôi sao nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt bởi khoảng cách 11 tuổi giữa họ. Angelababy sinh năm 1989, trong khi Trần Phi Vũ sinh năm 2000. Dù chênh lệch thế hệ, cả hai vẫn được nhận xét có màn kết hợp khá hài hòa khi đứng cạnh nhau.

Angelababy và Trần Phi Vũ vừa cùng xuất hiện tại một sự kiện offline của thương hiệu nổi tiếng ở Hàng Châu, Trung Quốc. Hai nghệ sĩ còn ngẫu hứng tham gia một tiểu phẩm ngắn, tạo nên nhiều khoảnh khắc tương tác ăn ý trước sự chứng kiến của khán giả.

Tại sự kiện, Angelababy lựa chọn thiết kế váy trắng mang phong cách thanh lịch, tôn lên vóc dáng và đường nét gương mặt. Nữ diễn viên duy trì hình ảnh sang trọng, kiêu kỳ nhưng vẫn có nét trẻ trung. Trong khi đó, Trần Phi Vũ xuất hiện với phong thái năng động, nổi bật nhờ chiều cao và vóc dáng cao ráo.

Đáng chú ý nhất là những khoảnh khắc cả hai cùng diễn tiểu phẩm. Angelababy và Trần Phi Vũ phối hợp khá tự nhiên, liên tục có những màn tung hứng khiến khán giả tại sự kiện thích thú. Các đoạn video ghi lại màn tương tác sau đó được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, kéo theo nhiều bình luận về sự ăn ý của cặp đôi.

Sự chênh lệch tuổi tác gần như không còn là vấn đề khi hai người xuất hiện trong cùng một khung hình. Angelababy mang vẻ đẹp trưởng thành, sắc sảo, trong khi Trần Phi Vũ sở hữu diện mạo trẻ trung và phong thái phóng khoáng. Sự tương phản này vô tình tạo nên hiệu ứng thị giác khá nổi bật.

Angelababy hiện là một trong những gương mặt quen thuộc của làng giải trí Hoa ngữ. Sau cuộc hôn nhân với Huỳnh Hiểu Minh, nữ diễn viên tập trung nhiều hơn vào công việc và thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện, chương trình giải trí cũng như dự án phim ảnh.

Trần Phi Vũ là con trai đạo diễn Trần Khải Ca và diễn viên Trần Hồng. Nam diễn viên được chú ý từ khi còn trẻ và từng tham gia nhiều dự án truyền hình, điện ảnh. Sở hữu ngoại hình nổi bật cùng xuất thân đặc biệt, anh được xem là một trong những gương mặt trẻ nhận nhiều sự quan tâm tại Cbiz.

Màn kết hợp giữa Angelababy và Trần Phi Vũ vì thế nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận. Dù chưa có bất kỳ xác nhận nào về chuyện tình cảm, những khoảnh khắc chung khung hình của họ vẫn đủ tạo hiệu ứng nhờ ngoại hình nổi bật và màn tương tác tự nhiên tại sự kiện.