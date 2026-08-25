Angelababy sánh đôi thiếu gia kém 11 tuổi, loạt khoảnh khắc chung khung hình 'gây sốt'

Sao quốc tế 25/08/2026 12:45

Sự xuất hiện chung của Angelababy và Trần Phi Vũ nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt bởi khoảng cách 11 tuổi giữa họ. Angelababy sinh năm 1989, trong khi Trần Phi Vũ sinh năm 2000. Dù chênh lệch thế hệ, cả hai vẫn được nhận xét có màn kết hợp khá hài hòa khi đứng cạnh nhau.

Angelababy và Trần Phi Vũ vừa cùng xuất hiện tại một sự kiện offline của thương hiệu nổi tiếng ở Hàng Châu, Trung Quốc. Hai nghệ sĩ còn ngẫu hứng tham gia một tiểu phẩm ngắn, tạo nên nhiều khoảnh khắc tương tác ăn ý trước sự chứng kiến của khán giả.

Sự xuất hiện chung của hai ngôi sao nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt bởi khoảng cách 11 tuổi giữa họ. Angelababy sinh năm 1989, trong khi Trần Phi Vũ sinh năm 2000. Dù chênh lệch thế hệ, cả hai vẫn được nhận xét có màn kết hợp khá hài hòa khi đứng cạnh nhau.

Angelababy sánh đôi thiếu gia kém 11 tuổi, loạt khoảnh khắc chung khung hình 'gây sốt' - Ảnh 1Angelababy sánh đôi thiếu gia kém 11 tuổi, loạt khoảnh khắc chung khung hình 'gây sốt' - Ảnh 2

Tại sự kiện, Angelababy lựa chọn thiết kế váy trắng mang phong cách thanh lịch, tôn lên vóc dáng và đường nét gương mặt. Nữ diễn viên duy trì hình ảnh sang trọng, kiêu kỳ nhưng vẫn có nét trẻ trung. Trong khi đó, Trần Phi Vũ xuất hiện với phong thái năng động, nổi bật nhờ chiều cao và vóc dáng cao ráo.

Đáng chú ý nhất là những khoảnh khắc cả hai cùng diễn tiểu phẩm. Angelababy và Trần Phi Vũ phối hợp khá tự nhiên, liên tục có những màn tung hứng khiến khán giả tại sự kiện thích thú. Các đoạn video ghi lại màn tương tác sau đó được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, kéo theo nhiều bình luận về sự ăn ý của cặp đôi.

Sự chênh lệch tuổi tác gần như không còn là vấn đề khi hai người xuất hiện trong cùng một khung hình. Angelababy mang vẻ đẹp trưởng thành, sắc sảo, trong khi Trần Phi Vũ sở hữu diện mạo trẻ trung và phong thái phóng khoáng. Sự tương phản này vô tình tạo nên hiệu ứng thị giác khá nổi bật.

Angelababy sánh đôi thiếu gia kém 11 tuổi, loạt khoảnh khắc chung khung hình 'gây sốt' - Ảnh 3Angelababy sánh đôi thiếu gia kém 11 tuổi, loạt khoảnh khắc chung khung hình 'gây sốt' - Ảnh 4

Angelababy hiện là một trong những gương mặt quen thuộc của làng giải trí Hoa ngữ. Sau cuộc hôn nhân với Huỳnh Hiểu Minh, nữ diễn viên tập trung nhiều hơn vào công việc và thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện, chương trình giải trí cũng như dự án phim ảnh.

Trần Phi Vũ là con trai đạo diễn Trần Khải Ca và diễn viên Trần Hồng. Nam diễn viên được chú ý từ khi còn trẻ và từng tham gia nhiều dự án truyền hình, điện ảnh. Sở hữu ngoại hình nổi bật cùng xuất thân đặc biệt, anh được xem là một trong những gương mặt trẻ nhận nhiều sự quan tâm tại Cbiz.

Màn kết hợp giữa Angelababy và Trần Phi Vũ vì thế nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận. Dù chưa có bất kỳ xác nhận nào về chuyện tình cảm, những khoảnh khắc chung khung hình của họ vẫn đủ tạo hiệu ứng nhờ ngoại hình nổi bật và màn tương tác tự nhiên tại sự kiện.

Angelababy khiến dân mạng bàn luận khi nói về công việc yêu thích

Angelababy khiến dân mạng bàn luận khi nói về công việc yêu thích

Mới đây, Angelababy (Dương Dĩnh) thu hút sự chú ý khi đăng tải vlog mang tên “Nhật ký đi làm”.

Xem thêm
Từ khóa:   Angelababy sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Angelababy khiến dân mạng bàn luận khi nói về công việc yêu thích

Angelababy khiến dân mạng bàn luận khi nói về công việc yêu thích

Khối tài sản của Huỳnh Hiểu Minh biến động ra sao sau khi chia tay Angelababy?

Khối tài sản của Huỳnh Hiểu Minh biến động ra sao sau khi chia tay Angelababy?

Angelababy thay đổi thế nào về thu nhập sau 4 năm ly hôn Huỳnh Hiểu Minh?

Angelababy thay đổi thế nào về thu nhập sau 4 năm ly hôn Huỳnh Hiểu Minh?

Loạt ảnh thời học cấp hai của Angelababy khiến dân mạng bàn tán

Loạt ảnh thời học cấp hai của Angelababy khiến dân mạng bàn tán

Chân dung người đàn ông đứng sau sự ủng hộ âm thầm dành cho Angelababy

Chân dung người đàn ông đứng sau sự ủng hộ âm thầm dành cho Angelababy

Huỳnh Hiểu Minh lên tiếng về hình ảnh đến bệnh viện cùng Angelababy

Huỳnh Hiểu Minh lên tiếng về hình ảnh đến bệnh viện cùng Angelababy

TIN MỚI NHẤT

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 1 giờ 0 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 2 giờ 0 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 3 giờ 0 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 4 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 4 giờ 30 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 5 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'