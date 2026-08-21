Angelababy khiến dân mạng bàn luận khi nói về công việc yêu thích

Sao quốc tế 21/08/2026 17:25

Mới đây, Angelababy (Dương Dĩnh) thu hút sự chú ý khi đăng tải vlog mang tên “Nhật ký đi làm”.

Mới đây, Angelababy (Dương Dĩnh) thu hút sự chú ý khi đăng tải vlog mang tên “Nhật ký đi làm”. Trong video, nữ diễn viên hào hứng nói: “Đi làm là việc tôi thích nhất”. Tuy nhiên, địa điểm làm việc của cô lại khiến nhiều người bất ngờ: làng người Khương Đài Bình ở A Bá, Tứ Xuyên (Trung Quốc), nơi Angelababy kết hợp quay hình với trải nghiệm văn hóa và khám phá cảnh đẹp địa phương.

Ngay đầu vlog, Angelababy tràn đầy năng lượng, liên tục hô vang: “Đi làm, đi làm, cố gắng đi làm!”, rồi vui vẻ nhắc lại rằng đây là công việc cô yêu thích nhất. Cô cũng chia sẻ về lịch sinh hoạt khá điều độ, thường đi ngủ lúc 21h và thức dậy vào 7h sáng.

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Đáng chú ý, Angelababy còn hài hước mô tả trạng thái trước và sau giờ làm: “Trước đây, lúc bắt đầu làm việc thì như một con sâu, tan làm lại như một con rồng; giờ thì ngược lại, bắt đầu làm việc như một con rồng, tan làm lại như một con sâu”. Cách ví von dí dỏm này nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ những người thường xuyên trải qua cảm giác cạn năng lượng sau một ngày làm việc.

Một tình huống khác trong vlog cũng khiến khán giả bật cười. Khi bế chú cừu cưng Naji, Angelababy vô tình gọi nhầm tên chú thành một biệt danh khá “phũ”, khiến cô không nhịn được cười. Cư dân mạng lập tức trêu rằng đây chẳng giống đi làm mà giống “đi du lịch có lương”.

Chính Angelababy cũng thừa nhận cảm giác vừa làm việc vừa du lịch rất thú vị. Qua những hình ảnh được chia sẻ, công việc quay phim dường như hòa vào hành trình khám phá văn hóa của cô, tạo nên hình thức “đi làm” khá khác biệt.

Angelababy khiến dân mạng bàn luận khi nói về công việc yêu thích - Ảnh 2

Chủ đề “Angelababy nói đi làm là việc cô thích nhất” nhanh chóng lọt top thịnh hành. Nhiều cư dân mạng hài hước nhận xét: “Việc đi làm của bạn và của tôi hình như không giống nhau”. Một số ý kiến cho rằng với nghệ sĩ, công việc có thể đồng thời là trải nghiệm, sáng tạo nội dung và du lịch, trong khi người lao động bình thường phải đối mặt với việc di chuyển, áp lực công việc và tăng ca.

Bên cạnh những bình luận trêu chọc, Angelababy vẫn nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ. Nhiều người mong cô xuất hiện thường xuyên hơn trong các dự án mới.

Sau vài năm hạn chế xuất hiện trên màn ảnh, Angelababy đang duy trì hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực quảng cáo, thời trang, livestream và các nội dung trực tuyến. Vì vậy, câu nói “đi làm là việc tôi thích nhất” không chỉ tạo ra một khoảnh khắc hài hước mà còn khiến công chúng chú ý đến sự thay đổi trong cuộc sống và công việc hiện tại của nữ diễn viên.

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