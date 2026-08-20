Trần Dao và 10 năm bị kìm hãm sự nghiệp dù nổi tiếng từ sớm

Trần Dao sở hữu chiều cao khoảng 1,68 m, vóc dáng mảnh mai và gương mặt thanh tú. Cô cũng được đánh giá có lối diễn tự nhiên, đặc biệt phù hợp với những nhân vật có cá tính khác biệt.

Trần Dao sinh năm 1994, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 2014 và chỉ một năm sau đã tạo dấu ấn với vai Nhiếp Khởi La trong Pháp sư Vô Tâm. Nhân vật ma nữ có vẻ ngoài lạnh lùng, sắc sảo cùng tạo hình đặc biệt nhanh chóng trở thành một trong những vai diễn được yêu thích của nữ diễn viên.

Tuy nhiên, sau thành công ban đầu, sự nghiệp của Trần Dao lại không phát triển như kỳ vọng. Trong thời gian làm việc với công ty quản lý Đường Nhân, cô liên tục được sắp xếp tham gia các dự án do công ty sản xuất. Đáng chú ý, nữ diễn viên thường được giao những vai có phong cách phi giới tính, tomboy. Công ty từng định hướng cô trở thành một “Lâm Thanh Hà phiên bản đại lục”, có thể đảm nhận cả vai nam lẫn nữ.

Theo truyền thông Trung Quốc, hướng đi này từng được xem là nét riêng của Trần Dao nhưng không thực sự phù hợp với thị hiếu phim ngôn tình thời điểm đó. Khi các nữ chính thường được xây dựng theo hình tượng ngọt ngào, xinh đẹp, cô khó tìm được những kịch bản có thể phát huy thế mạnh.

Khi muốn tìm cơ hội mới, Trần Dao được cho là gặp khó khăn trong việc chấm dứt hợp đồng với công ty cũ. Có thời điểm nữ diễn viên gần như không có phim để đóng và phải tạm dừng hoạt động khoảng ba năm. Quãng thời gian này khiến cô mất lợi thế cạnh tranh so với nhiều diễn viên cùng thế hệ.

Năm 2022, Trần Dao ký hợp đồng với Trung Thị Đồng Thành và bắt đầu trở lại màn ảnh thường xuyên hơn. Tuy nhiên, phần lớn các vai diễn của cô vẫn là nhân vật phụ hoặc xuất hiện trong những dự án có quy mô vừa phải.

Bước ngoặt mới đến vào năm 2026 khi Trần Dao tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Dù không đi đến cuối hành trình, cô nhận được nhiều lời khen về ngoại hình, khả năng biểu diễn và sức hút trên sân khấu.

Đến tháng 8, vai Hoắc Tiên Cô trong Cửu Môn tiếp tục giúp Trần Dao gây chú ý. Nhân vật nữ gia chủ mạnh mẽ, kiêu hãnh và quyết đoán được nữ diễn viên thể hiện với thần thái điềm tĩnh cùng ánh mắt sắc bén. Một số thông tin cho biết nhân vật Hoắc Tiên Cô từng đạt hơn 132 triệu điểm thảo luận trên WeChat, đứng đầu trong dàn nhân vật của phim.

Màn thể hiện này khiến nhiều khán giả tiếc nuối cho chặng đường sự nghiệp của Trần Dao. Sau một thập kỷ loay hoay với những lựa chọn vai diễn và vấn đề quản lý, cô dường như đang tìm được hướng đi phù hợp hơn.

Nếu Pháp sư Vô Tâm từng giúp Trần Dao nổi tiếng khi mới vào nghề, thì Hoắc Tiên Cô có thể xem là thành quả sau nhiều năm nữ diễn viên âm thầm tích lũy kinh nghiệm. Ở tuổi 32, Trần Dao đang đứng trước cơ hội lấy lại vị trí từng có và chứng minh rằng cô vẫn còn nhiều tiềm năng để bứt phá trên màn ảnh Hoa ngữ.