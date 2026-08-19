Trương Bá Chi cùng 3 con trai từng sống cuộc đời 'xê dịch' trong xe nhà di động

Sao quốc tế 19/08/2026 19:19

Hình ảnh một người mẹ đưa ba con trai cùng di chuyển bằng xe nhà di động khiến nhiều người không khỏi xúc động. Với một số khán giả, cuộc sống như vậy có thể khá vất vả khi phải liên tục thay đổi địa điểm và cân bằng giữa công việc với chăm sóc con cái.

Tháng 11.2018, sau 7 năm ly hôn Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi sinh con trai thứ ba. Cậu bé có tên khai sinh là Trương Lễ Thừa, tên tiếng Anh Marcus. Cho đến nay, danh tính cha ruột của Marcus vẫn được nữ diễn viên giữ kín.

Sự bí mật này từng khiến đời tư Trương Bá Chi trở thành chủ đề được công chúng đặc biệt quan tâm. Nhiều cái tên từng bị đưa vào diện nghi vấn, trong đó có chồng cũ Tạ Đình Phong, “vua hài” Châu Tinh Trì và một số doanh nhân giàu có. Tuy nhiên, những thông tin này đều không được xác nhận.

Ngày 29.12.2018, Tạ Đình Phong từng lên tiếng trên Weibo để phủ nhận những đồn đoán liên quan. Anh khẳng định mình chỉ là cha của hai con trai Lucas và Quintus với Trương Bá Chi.

Đến năm 2025, Trương Bá Chi cũng chủ động chia sẻ về vấn đề này trong một sự kiện công khai. Nữ diễn viên cho biết cha của Marcus là người ngoài ngành giải trí và hai bên đã ký thỏa thuận bảo mật. Cô lựa chọn không công khai danh tính để bảo vệ con trai khỏi sự soi xét của dư luận.

Trương Bá Chi cùng 3 con trai từng sống cuộc đời 'xê dịch' trong xe nhà di động - Ảnh 1

Sau khi chia tay Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi dành phần lớn thời gian chăm sóc ba con. Dù vẫn duy trì công việc trong lĩnh vực giải trí, cô cố gắng tạo cho các con một môi trường sống ổn định và hạn chế để những tranh luận bên ngoài ảnh hưởng đến gia đình.

Nữ diễn viên vẫn có nhà tại Hong Kong, nơi cô sinh sống và để các con đi học. Tuy nhiên, vì thường xuyên phải di chuyển để tham gia sự kiện, ghi hình hoặc đóng phim, ba cậu bé nhiều lần theo mẹ đến các địa điểm khác nhau.

Trong hoàn cảnh đó, chiếc xe RV dần trở thành một “ngôi nhà di động” của bốn mẹ con. Bên trong xe có nhiều vật dụng quen thuộc của các con. Đồ dùng học tập, sổ ghi chép của con trai lớn, giày thể thao và đồ bảo hộ bóng rổ của con thứ hai, cùng sách tô màu, truyện tranh và thú bông của con út đều được sắp xếp trong xe.

Trương Bá Chi cùng 3 con trai từng sống cuộc đời 'xê dịch' trong xe nhà di động - Ảnh 2

Hình ảnh một người mẹ đưa ba con trai cùng di chuyển bằng xe nhà di động khiến nhiều người không khỏi xúc động. Với một số khán giả, cuộc sống như vậy có thể khá vất vả khi phải liên tục thay đổi địa điểm và cân bằng giữa công việc với chăm sóc con cái.

Tuy nhiên, khi chia sẻ về cuộc sống này, Trương Bá Chi không thể hiện sự than phiền. Ngược lại, cô dường như coi đây là một phần tự nhiên trong hành trình đồng hành cùng các con.

Dù bận rộn, nữ diễn viên vẫn cố gắng dành thời gian cho ba con và tạo dựng không gian riêng cho từng đứa trẻ. Chiếc RV vì thế không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn trở thành nơi bốn mẹ con học tập, nghỉ ngơi và ở bên nhau trong những chuyến đi dài.

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Sau khi ly hôn năm 2011, hai người cùng nhận trách nhiệm nuôi con, nhưng Lucas và Quintus sống cùng Trương Bá Chi, còn Tạ Đình Phong chủ yếu cung cấp về tài chính.

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