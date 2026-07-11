Trương Bá Chi gặp sự cố nổ lốp xe, may mắn thoát nạn trong gang tấc

Sao quốc tế 11/07/2026 10:00

Mới đây, Trương Bá Chi khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi chia sẻ về một sự cố nguy hiểm mà cô gặp phải trong lúc tự lái xe. Chiếc xe của nữ diễn viên bất ngờ gặp vấn đề khi đang di chuyển trên đường cao tốc, nhưng nhờ sự bình tĩnh xử lý, cô đã may mắn tránh được một tai nạn nghiêm trọng.

Theo chia sẻ của Trương Bá Chi, tối hôm xảy ra sự việc, cô tự lái xe ra ngoài xem phim. Trước khi khởi hành, nữ diễn viên nhận thấy chiếc xe có dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, vì xe vẫn có thể vận hành bình thường nên cô dự định sẽ đưa xe đến gara kiểm tra vào thời gian khác.

Sau khi kết thúc buổi xem phim, Trương Bá Chi tiếp tục lái xe về nhà. Khi đang di chuyển trên đường cao tốc, cô nhận thấy tình trạng của phương tiện trở nên nghiêm trọng hơn và cảm giác có điều gì đó không ổn.

Trước tình huống bất ngờ, nữ diễn viên nhanh chóng giảm tốc độ, giữ bình tĩnh điều khiển xe rời khỏi làn đường nhanh để tránh ảnh hưởng đến các phương tiện phía sau. Sau đó, cô đưa xe vào khu vực dừng khẩn cấp an toàn và gọi đội cứu hộ hỗ trợ.

Trương Bá Chi gặp sự cố nổ lốp xe, may mắn thoát nạn trong gang tấc - Ảnh 1

Trương Bá Chi cho biết bản thân vẫn còn cảm thấy sợ hãi sau sự cố. Cô tiết lộ trước đây luôn có thói quen kiểm tra lốp xe trước khi lái, nhưng lần này vì vội trở về nhà với các con nên đã sơ suất bỏ qua bước quan trọng này. May mắn, vụ việc không gây ra thương tích và mọi người đều an toàn.

Câu chuyện nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng khi nghe về tình huống nguy hiểm mà nữ diễn viên trải qua, đồng thời khen ngợi khả năng xử lý bình tĩnh của cô trong thời điểm khẩn cấp. Không ít ý kiến cũng nhắc nhở Trương Bá Chi cần chú ý hơn đến việc kiểm tra xe trước mỗi chuyến đi.

Bên cạnh sự cố, cuộc sống đời thường của Trương Bá Chi cũng được nhiều khán giả quan tâm. Nữ diễn viên hiện là mẹ đơn thân, một mình chăm sóc ba con trai. Cô từng kết hôn với Tạ Đình Phong và có hai con chung là Lucas và Quintus trước khi ly hôn vào năm 2012. Năm 2018, cô sinh con trai thứ ba Marcus, song danh tính cha của cậu bé đến nay vẫn chưa được công bố.

Trương Bá Chi gặp sự cố nổ lốp xe, may mắn thoát nạn trong gang tấc - Ảnh 2

Thời gian gần đây, Trương Bá Chi thường xuyên chia sẻ về cuộc sống bên các con. Cô cho biết giữa mẹ và các con luôn duy trì mối quan hệ gần gũi, thường xuyên trò chuyện như những người bạn.

Nữ diễn viên từng kể rằng các con ngày càng trưởng thành và thấu hiểu sự vất vả của mẹ. Đặc biệt, con trai cả từng nhận ra việc mỗi ngày cô phải dậy sớm, tự lái xe đưa ba con đến trường không hề dễ dàng. Tuy nhiên, với Trương Bá Chi, những khoảnh khắc đồng hành cùng các con trên hành trình thường ngày lại là niềm vui và điều cô luôn trân trọng.

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