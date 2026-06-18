Trương Bá Chi giành chiến thắng trong vụ kiện tranh chấp hợp đồng trị giá hơn 40 tỉ đồng

Sao quốc tế 18/06/2026 10:16

Tòa án Tối cao Hong Kong (Trung Quốc) đã đưa ra phán quyết đối với vụ tranh chấp hợp đồng giữa nữ diễn viên Trương Bá Chi và cựu quản lý Dư Dục Hưng cùng công ty AEG Entertainment Group Limited.

Sau nhiều năm theo đuổi vụ kiện tranh chấp hợp đồng, nữ diễn viên Trương Bá Chi đã giành chiến thắng tại Tòa án Tối cao Hong Kong (Trung Quốc) trước cựu quản lý Dư Dục Hưng và công ty AEG Entertainment Group Limited.

Theo phán quyết được công bố, thẩm phán Âu Dương Hạo Vinh bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện từ phía nguyên đơn, đồng thời yêu cầu Dư Dục Hưng và AEG Entertainment Group Limited thanh toán các chi phí tố tụng cho phía Trương Bá Chi.

Vụ việc bắt nguồn từ những hợp đồng được ký kết cách đây hơn một thập kỷ. Phía nguyên đơn cho biết đã ký với Trương Bá Chi “Hợp đồng quản lý độc quyền toàn cầu” vào năm 2011 và tiếp tục ký thêm hợp đồng liên quan đến hai dự án điện ảnh vào năm 2012. Theo hồ sơ vụ án, phía Dư Dục Hưng khẳng định đã ứng trước tổng cộng 42,76 triệu HKD tiền thù lao và kỳ vọng nữ diễn viên tham gia sáu bộ phim theo thỏa thuận.

Trương Bá Chi giành chiến thắng trong vụ kiện tranh chấp hợp đồng trị giá hơn 40 tỉ đồng - Ảnh 1

Tuy nhiên, nguyên đơn cáo buộc Trương Bá Chi không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết, từ đó yêu cầu cô bồi thường ít nhất 12,76 triệu HKD, tương đương hơn 42 tỉ đồng.

Trong quá trình xét xử, Trương Bá Chi trực tiếp tham gia các phiên thẩm vấn chéo. Nguồn tin từ truyền thông địa phương cho biết nữ diễn viên chịu áp lực tâm lý lớn, nhiều lần xúc động và bật khóc khi trình bày trước tòa.

Bước ngoặt của vụ kiện xuất hiện vào cuối năm 2025 khi phía Trương Bá Chi phản bác tính pháp lý của “Hợp đồng quản lý độc quyền toàn cầu”. Đội ngũ luật sư cho rằng tài liệu này có dấu hiệu giả mạo, đặt câu hỏi về việc thiếu nhân chứng trong quá trình ký kết và nghi ngờ chữ ký trên hợp đồng không phải do chính nữ diễn viên thực hiện.

Trương Bá Chi giành chiến thắng trong vụ kiện tranh chấp hợp đồng trị giá hơn 40 tỉ đồng - Ảnh 2

Ngoài ra, phía bào chữa lập luận rằng việc nhiều dự án điện ảnh không thể triển khai vào thời điểm đó xuất phát từ những vấn đề trong công tác điều phối và quản lý của Dư Dục Hưng, thay vì do Trương Bá Chi cố tình vi phạm hợp đồng. Luật sư của nữ diễn viên cũng cho rằng chính cựu quản lý là người về sau không tiếp tục sắp xếp công việc diễn xuất cho cô.

Sau khi xem xét các tài liệu và lập luận từ hai bên, tòa án đã chấp nhận quan điểm pháp lý của phía Trương Bá Chi, đồng thời bác bỏ toàn bộ yêu cầu bồi thường của nguyên đơn. Với phán quyết này, vụ kiện kéo dài từ năm 2020 chính thức khép lại, mang về chiến thắng hoàn toàn cho nữ diễn viên.

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