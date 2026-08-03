Tử vi tuần mới từ 3/8 đến 9/8/2026, 3 con giáp đổi vận thành đại gia, giàu sang phú quý, sung túc dư dả, tha hồ cầu được ước thấy

Tử vi tuần mới từ 3/8 đến 9/8/2026, nhờ có Tam hội dẫn đường chỉ lối mà những cuộc bàn bạc, thảo luận của tuổi Ngọ và mọi người trở nên thuận lợi hơn, mọi thứ dễ dàng đi vào thực tế, nhận được sự ủng hộ, đồng lòng từ mọi người.

Ngày mới có Thiên Tài mang theo vận may của cải, tiền bạc cũng như vận may trong nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống của tuổi Ngọ. Những điều tốt lành xảy ra dồn dập trong ngày này, hoàn toàn trái ngược với tháng trước, khi trở ngại xuất hiện từ khắp nơi. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho việc cải thiện sức khỏe của bản mệnh thời gian này. Giai đoạn khó khăn đã qua đi rồi, bạn dễ dàng đối mặt với các vấn đề và tinh thần lạc quan hơn trước.

Tử vi tuần mới từ 3/8 đến 9/8/2026, báo hiệu vượng tài lộc với tuổi Mão. Con giáp này có một ngày thu hoạch đáng kể về tiền bạc, nếu có việc kinh doanh, đầu tư gì cần thực hiện thì nên tiến hành. Vận may về tiền bạc đang đứng về phía bản mệnh nên phải chớp cơ hội.

Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, dường như bản mệnh vẫn còn nhiều đắn đo nên chưa toàn tâm toàn ý với công việc hiện tại. Con giáp này rất thông minh, nhanh nhẹn nhưng đôi khi còn cẩu thả, chưa dành toàn bộ tâm huyết cho nhiệm vụ. Điều này sẽ không được lãnh đạo đánh giá cao và khiến bản mệnh khó thăng tiến trên con đường công danh, sự nghiệp.

Con giáp tuổi Tuất

Tử vi tuần mới từ 3/8 đến 9/8/2026, Thiên tài giúp người tuổi Tuất có cơ hội gia tăng tiền bạc nhanh chóng khi ký kết được những hợp đồng làm ăn béo bở trong ngày cuối tuần. Bên cạnh đó, việc ăn ngon ngủ ngon cũng giúp bạn lùi xa bệnh tật, đỡ được khối tiền chữa bệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tam Hợp giúp Tuất cảm thấy vui vẻ, ăn ngon miệng, mọi thứ đều tuyệt vời. Tận dụng ngày may mắn này, bạn có thể tích cực cống hiến cho công việc và cuộc sống để đạt được nhiều thành tựu hơn. Tìm một môi trường thoải mái, thư giãn và tận hưởng không khí trong lành của thiên nhiên nhé.

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