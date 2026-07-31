Tử vi 2 ngày cuối tuần (1,2 tháng 8), 3 con giáp làm gì cũng Phát Tài, giàu to sung túc, thu tiền về đầy túi, Phúc Lộc hưởng không hết, giàu sang như ý

Tử vi 2 ngày cuối tuần (1,2 tháng 8), con giáp tuổi Mùi rất thuận lợi nếu đang làm trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, marketing và công nghệ... khi có Chính Quan soi đường. Bản mệnh là người chăm chỉ, nhanh nhẹn, mưu tính cao siêu nên thành quả lúc này là hoàn toàn xứng đáng.

Không những thế nhiều người tuổi này còn có cơ hội chia sẻ sự hiểu biết, khôn ngoan và linh hoạt của mình cho người khác học hỏi. Tuy nhiên, mọi người chỉ nghe còn số ít tiếp nhận hay hiểu được kiến thức mà bạn chia sẻ. Mối quan hệ của bản mệnh thời gian này cũng đang được cải thiện rõ rệt, dù bản thân bạn không cố gắng để làm hài lòng mọi người, chỉ đơn giản là sống chân thành cũng được họ yêu mến. Người độc thân cũng khá cởi mở để tìm hiểu người khác giới vào lúc này.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (1,2 tháng 8), tuổi Hợi với bản tính thật thà, tốt bụng sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ hài hòa. Vốn là con giáp dễ gần, bản mệnh được nhiều người yêu mến và sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi đối diện khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân ngay trong ngày. Quý nhân sẽ giúp bản mệnh chọn ra những con đường phù hợp với mình trong tương lai. Những vấn đề còn tồn đọng cũng được giải quyết nhanh chóng.

Tuy nhiên, tử vi khuyên con giáp này cần phải chú ý hơn đến tình hình sức khỏe. Tuổi Hợi không nên lơ là những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể cho dù công việc có đang chồng chất. Nếu cơ thể có dấu hiệu cảnh báo, bản mệnh cần đi khám chữa ngay.

Con giáp tuổi Tuất

Tử vi 2 ngày cuối tuần (1,2 tháng 8), Chính Ấn báo hiệu, người tuổi Tuất nhiều khả năng sẽ được thăng tiến trong thời gian này nếu biết tận dụng cơ hội được trao. Bạn sẽ nhận ra rằng mọi việc đến với mình bỗng chốc trở nên vô cùng suôn sẻ, giúp bạn có cơ hội được phát huy tối đa năng lực và tạo ấn tượng tốt đối với cấp trên.

Ảnh minh họa: Internet

Các mối quan hệ xã giao của Tuất cũng được duy trì tốt đẹp. Tính cách chính trực, ngay thẳng mang lại cho bản mệnh nhiều sự yêu quý từ những người xung quanh. Trong ngày rất có thể sẽ có sự xuất hiện của quý nhân giúp con giáp này dễ dàng thực hiện được mục tiêu của mình.

Hỏa sinh Thổ mang tới những tín hiệu đáng mừng trong chuyện tình cảm lứa đôi. Những người đang yêu có sự thấu hiểu, có khi còn hiểu đối phương hơn chính bản thân họ. Riêng người độc thân vẫn chưa tìm được ý trung nhân nhưng bạn đã quyết định sẽ tập trung vào sự nghiệp cá nhân trước.

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