Ngoại hình của Lâm Tâm Như thay đổi thế nào sau khi tăng cân?

Ở tuổi 50, Lâm Tâm Như nhận nhiều lời khen khi xuất hiện với diện mạo rạng rỡ và khỏe khoắn.

Ở tuổi 50, Lâm Tâm Như nhận nhiều lời khen khi xuất hiện với diện mạo rạng rỡ và khỏe khoắn. Khác với xu hướng theo đuổi vóc dáng quá mảnh mai của nhiều nữ nghệ sĩ, nữ diễn viên lựa chọn tăng cân một cách hợp lý để có ngoại hình đầy sức sống và cân đối hơn. Mới đây, Lâm Tâm Như gây chú ý khi tham dự một sự kiện của thương hiệu trong chiếc đầm đỏ trễ vai ôm dáng. Thiết kế tối giản nhưng tinh tế giúp tôn lên vóc dáng cân đối cùng gương mặt đầy đặn, mang đến hình ảnh trẻ trung và sang trọng. Nhiều khán giả nhận xét việc tăng cân vừa phải khiến nữ diễn viên trông rạng rỡ và giàu sức sống hơn so với trước.

Chiếc váy đỏ cũng trở thành điểm nhấn trong lần xuất hiện này. Thiết kế trễ vai khéo léo khoe bờ vai và xương quai xanh, trong khi phần eo được cắt may ôm vừa vặn, tôn đường cong cơ thể mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch. Đặc biệt, gam đỏ tươi – vốn được xem là màu sắc khá kén người mặc, nhất là phụ nữ trung niên – lại giúp Lâm Tâm Như nổi bật với làn da sáng và thần thái tự tin.

Không chỉ ghi điểm trên thảm đỏ, nữ diễn viên còn nhiều lần nhận lời khen nhờ gu thời trang linh hoạt trong cuộc sống thường ngày. Khi tham gia chương trình truyền hình, cô lựa chọn áo không tay màu xám kết hợp chân váy midi kẻ caro cùng kiểu tóc buộc gọn, tạo nên vẻ ngoài nền nã và tinh tế. Ở phong cách đời thường, Lâm Tâm Như ưu tiên những trang phục trẻ trung, thoải mái như áo phông trắng phối quần yếm kẻ sọc. Thiết kế rộng rãi nhưng có chi tiết thắt eo giúp tổng thể gọn gàng hơn, trong khi mũ lưỡi trai, kính râm và túi đeo vai đơn giản tạo điểm nhấn năng động, phù hợp cho những chuyến dạo phố hoặc du lịch. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lâm Tâm Như vẫn giữ được phong cách riêng khi không chạy theo những xu hướng làm đẹp cực đoan hay cố gắng "ăn gian" tuổi tác. Thay vào đó, cô lựa chọn trang phục phù hợp với vóc dáng, kết hợp cùng thần thái tự tin và lối sống lành mạnh. Chính sự hài hòa giữa ngoại hình, phong cách và khí chất đã giúp nữ diễn viên chứng minh rằng vẻ đẹp ở tuổi 50 không chỉ nằm ở diện mạo trẻ trung, mà còn đến từ sự khỏe mạnh, tự tin và biết trân trọng giá trị của bản thân.

Nhan sắc tuổi học trò của Lâm Tâm Như gây chú ý qua loạt ảnh hiếm Mới đây, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đăng bài trên mạng xã hội chia sẻ chuyến đi đầu tiên đưa con gái đến tham quan Đạm Thủy (Đài Loan, Trung Quốc).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoai-hinh-cua-lam-tam-nhu-thay-oi-the-nao-sau-khi-tang-can-765522.html