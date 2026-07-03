Nhan sắc tuổi học trò của Lâm Tâm Như gây chú ý qua loạt ảnh hiếm

Sao quốc tế 03/07/2026 09:50

Mới đây, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đăng bài trên mạng xã hội chia sẻ chuyến đi đầu tiên đưa con gái đến tham quan Đạm Thủy (Đài Loan, Trung Quốc).

Lâm Tâm Như mới đây khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ trên trang cá nhân về chuyến đi đầu tiên đưa con gái đến tham quan Đạm Thủy (Đài Loan, Trung Quốc). Bên cạnh những khoảnh khắc đời thường của hai mẹ con, nữ diễn viên còn đăng tải loạt ảnh làm người mẫu từ thời trung học, nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Trong bài viết, Lâm Tâm Như nhớ lại những ngày đầu bén duyên với làng giải trí. Cô cho biết bộ ảnh được thực hiện khi đang học lớp 10 hoặc lớp 11, nhưng vì đã quá lâu nên không còn nhớ chính xác. "Đó là công việc người mẫu đầu tiên của tôi. Hồi đó chưa có khái niệm người mẫu ảnh online như bây giờ, mọi người chỉ gọi chung là người mẫu ảnh", nữ diễn viên chia sẻ.

Nhan sắc tuổi học trò của Lâm Tâm Như gây chú ý qua loạt ảnh hiếm - Ảnh 1Nhan sắc tuổi học trò của Lâm Tâm Như gây chú ý qua loạt ảnh hiếm - Ảnh 2

Theo lời Lâm Tâm Như, địa điểm thực hiện bộ ảnh đầu tiên chính là Đạm Thủy. Điều cô nhớ nhất không chỉ là buổi chụp hình mà còn là suất cơm sườn nổi tiếng tại "tiệm Đen" mà ê-kíp mua cho mọi người sau giờ làm. Ký ức giản dị ấy đã theo cô suốt nhiều năm và trở thành một phần thanh xuân khó quên.

Trở lại Đạm Thủy sau hơn ba thập kỷ, Lâm Tâm Như quyết định đưa con gái ghé thăm quán ăn năm xưa. Dù nhà hàng đã đổi tên, hương vị quen thuộc vẫn khiến nữ diễn viên bồi hồi. Cô hài hước nói rằng mình đang "thưởng thức một phần ký ức". Chuyến đi càng thêm đáng nhớ khi hai mẹ con bất ngờ gặp cảnh khu chợ phun thuốc khử trùng và phải vội vã chạy ra ngoài vì quá nhiều gián. Lâm Tâm Như cho rằng đây sẽ là trải nghiệm khó quên đối với con gái.

Nhan sắc tuổi học trò của Lâm Tâm Như gây chú ý qua loạt ảnh hiếm - Ảnh 3

Đi cùng bài chia sẻ là loạt ảnh được chụp khi Lâm Tâm Như mới 16–17 tuổi. Trong những bức hình không qua chỉnh sửa hay bộ lọc làm đẹp, nữ diễn viên gây ấn tượng với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to, lúm đồng tiền duyên dáng và vẻ đẹp trong trẻo. Nhiều khán giả nhận xét đường nét gương mặt của cô gần như không thay đổi sau nhiều năm, lý giải vì sao Lâm Tâm Như luôn được xem là một trong những mỹ nhân có nhan sắc bền vững của màn ảnh Hoa ngữ.

Sinh năm 1976, Lâm Tâm Như bắt đầu làm người mẫu quảng cáo từ năm 16 tuổi trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Vai Hạ Tử Vy trong bộ phim Hoàn Châu Cách Cách năm 1998 đã đưa cô trở thành ngôi sao nổi tiếng khắp châu Á. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Tân Dòng Sông Ly Biệt, Mỹ Nhân Tâm Kế, Khuynh Thế Hoàng Phi và hiện hoạt động với vai trò nhà sản xuất. Kể từ khi kết hôn với nam diễn viên Hoắc Kiến Hoa vào năm 2016, Lâm Tâm Như duy trì cuộc sống gia đình kín tiếng bên con gái và vẫn nhận được sự quan tâm mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

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Trong cuộc phỏng vấn tại sự kiện gần đây, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã tiết lộ lối sống “đậm chất đàn ông xuề xòa” của chồng là tài tử Hoắc Kiến Hoa, khiến chủ đề này nhanh chóng leo top tìm kiếm.

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