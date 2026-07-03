Tử vi 3 ngày cuối tuần (3, 4, 5 tháng 7), 3 con giáp Tài Lộc ngập lối, vận sáng như sao, nhà xe chờ sẵn, Phú Quý trong tầm tay

Trong 3 ngày cuối tuần (3, 4, 5 tháng 7), tuổi Dậu đón tình yêu đến, đào hoa cực vượng khiến cho chính bạn cũng phải bất ngờ. Người độc thân có lẽ sẽ sớm tìm thấy người mình chờ đợi đã lâu, là mảnh ghép hoàn hảo của đời mình.

Tam Hợp quý nhân dẫn dắt, chỉ đường cho con giáp này biết được đâu là lối đi đúng đắn để đi đến trái tim người bạn yêu thương. Bản mệnh đừng ngại bày tỏ cảm xúc, bạn có thể có được những điều mình mong muốn. Với các cặp đôi, ngày cuối tuần này thực sự là thời gian ý nghĩa với 2 bạn. Không cần phải lo lắng về những thứ đã qua, nhìn vào hiện tại, hướng tới tương lai, sống sao cho vui vẻ ý nghĩa mới là điều quan trọng nhất.

Trong 3 ngày cuối tuần (3, 4, 5 tháng 7), Chính Quan nhập cục, người tuổi Tuất thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình trong công việc, đưa ra nhiều giải pháp thích hợp để cải thiện hiệu suất hiện tại. Bạn cũng nhận được sự tin tưởng từ mọi người bởi năng lực của con giáp này đã được khẳng định từ lâu.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc cũng không có gì đáng lo lắng, tuy không đến mức vượng phát nhưng công việc tiến triển thuận lợi nên chỉ cần làm tốt thì ắt sẽ thu được tiền bạc cho mình. Các nguồn thu ổn định, về lâu về dài sẽ là chỗ dựa giúp người tuổi Tuất an tâm hơn.

Về mặt tình cảm, bạn và người ấy có lẽ cần phải cải thiện lối sống một chút. Hãy bắt đầu bằng việc thay đổi một vài thói quen để hòa hợp với nhau hơn. Điều này không chỉ có ích cho cá nhân mỗi người mà chắc chắn cũng sẽ có tác động tốt đến mối quan hệ của hai bạn.

Con giáp tuổi Ngọ

Trong 3 ngày cuối tuần (3, 4, 5 tháng 7), niềm vui nho nhỏ sẽ đến với tuổi Ngọ trong ngày được tài tinh che chở. Đường tài lộc của con giáp này bỗng chốc thuận lợi hơn, không còn phải đắn đo suy nghĩ chuyện chi tiêu trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ vậy, tinh thần của tuổi Ngọ cũng trở nên phơi phới tích cực hơn. Rũ bỏ được nỗi lo tài chính, con giáp này như trút bỏ được một gánh nặng không nhỏ. Điều này còn tiếp thêm động lực để bản mệnh phấn đấu hơn trong công việc.

Trong ngày Thủy Hỏa bất dung là dấu hiệu cho thấy con giáp này cần phải dành thêm thời gian cho gia đình thay vì cứ chỉ mải mê công việc hay lao mình đi kiếm tiền. Tiền bạc quan trọng nhưng gia đình là tài sản quý giá chẳng thể đánh đổi bằng bất cứ thứ gì.

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