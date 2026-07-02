Thông tin MỚI vụ du khách rơi dù lượn tử vong vì phi công quên khóa đủ đai an toàn

Đời sống 02/07/2026 12:33

TAND TP Đà Nẵng vừa thông báo bản án phúc thẩm đối với bị cáo L.M.P. (42 tuổi, trú Đà Nẵng) về tội Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp trong vụ du khách rơi từ dù lượn tử vong tại bán đảo Sơn Trà.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 7/7/2025, vợ chồng anh H.Q.T. (36 tuổi, trú TPHCM) đăng ký tham gia dịch vụ bay dù lượn tại bán đảo Sơn Trà. Vợ anh T. bay trước và hạ cánh an toàn.

Đến lượt anh T., trước khi cất cánh, phi công L.M.P. chỉ cài khóa an toàn ở ngực nhưng quên gài hai khóa an toàn ở đùi cho hành khách. Sau khi cất cánh được vài phút, anh T. bị tuột khỏi đai ngồi, rơi xuống sườn núi và tử vong.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, các lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân.

Kết quả điều tra xác định doanh nghiệp tổ chức hoạt động dù lượn đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn dù lượn không động cơ. Bị cáo L.M.P. cũng được cấp chứng nhận tập huấn chuyên môn theo quy định.

Tuy nhiên, theo quy trình hoạt động và chương trình đào tạo, trước khi cất cánh, phi công bắt buộc phải kiểm tra toàn bộ thiết bị, bảo đảm hành khách được cài đầy đủ các khóa an toàn.

Việc bị cáo quên gài hai khóa ở đùi được xác định là vi phạm quy tắc nghề nghiệp, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân.

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Khu vực bãi bay dù lượn ở bán đảo Sơn Trà - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại phiên sơ thẩm ngày 12/3, tòa tuyên phạt bị cáo L.M.P. 12 tháng tù về tội Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp. Sau đó, bị cáo kháng cáo, xin xem xét hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính và đang nuôi 3 con nhỏ.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng người khác. Mức án 12 tháng tù mà cấp sơ thẩm tuyên đã đánh giá đúng tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi cũng như nhân thân bị cáo.

Tuy nhiên, tòa xem xét thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ như bị cáo thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường cho gia đình bị hại, đại diện gia đình nạn nhân có đơn bãi nại, bị cáo có hoàn cảnh khó khăn và đang nuôi con nhỏ.

Trên cơ sở đó, HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo, giữ nguyên mức hình phạt 12 tháng tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo.

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