Ngày 2/7, Công an phường Tân Phước (TPHCM) cho biết vừa phát thông báo tìm người thân cho một bé trai khoảng 6 tuổi nghi bị bỏ rơi trước cổng chùa trên địa bàn.
- TIN MỚI: Bão số 1 sắp hình thành, 70% khả năng di chuyển vào vịnh Bắc Bộ
- TP.HCM mở rộng đường Nguyễn Tất Thành lên 10 làn xe, kiến tạo trục không gian văn hóa ven sông Sài Gòn
Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 11h ngày 28/6, người dân phát hiện bé trai tên thường gọi là Cu, bị bỏ lại trước cổng chùa Vạn Thông, khu phố Vạn Lộc (phường Tân Phước). Cùng với đó là một chiếc balo, túi quần áo, sữa và một lá thư.
Nội dung lá thư cho biết, người viết từng thấy bé trai bên hông ngôi chùa cách đây khoảng 6 năm rồi đưa về nuôi dưỡng.
Theo người này, trong suốt 6 năm qua, em được đi học đầy đủ. Ngoài giờ học chính, em còn được học thêm như các bạn đồng trang lứa. Chi phí học tập khoảng 2,8 triệu đồng/tháng, tiền ăn khoảng 2 triệu đồng/tháng.
Tuy nhiên, hiện người nuôi dưỡng đã 63 tuổi, sống trong phòng trọ, công việc bấp bênh nên không còn khả năng tiếp tục chăm sóc em. Người này gửi em vào chùa, mong các sư thầy đặt cho em một tên mới và nuôi dạy em nên người.
Theo thông tin từ VietNamNet, để phục vụ công tác xác minh nhân thân, lai lịch và thực hiện các thủ tục theo quy định nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ, Công an phường Tân Phước đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan đến thân nhân của bé trai, sớm liên hệ với đơn vị để phối hợp giải quyết.
Thông tin liên hệ: Công an phường Tân Phước, trụ sở số 2 Chế Lan Viên, khu phố Tân Lộc hoặc số 1946 đường Độc Lập, khu phố Phước Lộc, phường Tân Phước, TPHCM. Điện thoại 0254.876.173 hoặc 0254.936.808.