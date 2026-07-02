Ngày 2/7, Công an phường Tân Phước (TPHCM) cho biết vừa phát thông báo tìm người thân cho một bé trai khoảng 6 tuổi nghi bị bỏ rơi trước cổng chùa trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 11h ngày 28/6, người dân phát hiện bé trai tên thường gọi là Cu, bị bỏ lại trước cổng chùa Vạn Thông, khu phố Vạn Lộc (phường Tân Phước). Cùng với đó là một chiếc balo, túi quần áo, sữa và một lá thư.

Nội dung lá thư cho biết, người viết từng thấy bé trai bên hông ngôi chùa cách đây khoảng 6 năm rồi đưa về nuôi dưỡng.

Bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa - Ảnh: Báo Dân trí

Theo người này, trong suốt 6 năm qua, em được đi học đầy đủ. Ngoài giờ học chính, em còn được học thêm như các bạn đồng trang lứa. Chi phí học tập khoảng 2,8 triệu đồng/tháng, tiền ăn khoảng 2 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, hiện người nuôi dưỡng đã 63 tuổi, sống trong phòng trọ, công việc bấp bênh nên không còn khả năng tiếp tục chăm sóc em. Người này gửi em vào chùa, mong các sư thầy đặt cho em một tên mới và nuôi dạy em nên người.

Lá thư viết tay của người tự nhận đã nuôi dưỡng cháu bé suốt thời gian qua - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, để phục vụ công tác xác minh nhân thân, lai lịch và thực hiện các thủ tục theo quy định nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ, Công an phường Tân Phước đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan đến thân nhân của bé trai, sớm liên hệ với đơn vị để phối hợp giải quyết.

Thông tin liên hệ: Công an phường Tân Phước, trụ sở số 2 Chế Lan Viên, khu phố Tân Lộc hoặc số 1946 đường Độc Lập, khu phố Phước Lộc, phường Tân Phước, TPHCM. Điện thoại 0254.876.173 hoặc 0254.936.808.

Bé trai 2 ngày tuổi bị bỏ rơi cùng bức thư tay 'hãy nuôi con tôi như con đẻ' Ngày 1/7, Công an xã Quốc Việt, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đang phát đi thông báo tìm kiếm thân nhân của bé trai sơ sinh 2 ngày tuổi, nặng khoảng 2,9 kg, không có giấy chứng sinh hoặc giấy tờ khác xác định nhân thân của trẻ bị bỏ rơi trước cửa nhà dân.

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