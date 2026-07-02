Bé trai từng bị bỏ rơi, 6 năm sau lại được gửi trước cổng chùa

Đời sống 02/07/2026 12:29

Ngày 2/7, Công an phường Tân Phước (TPHCM) cho biết vừa phát thông báo tìm người thân cho một bé trai khoảng 6 tuổi nghi bị bỏ rơi trước cổng chùa trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 11h ngày 28/6, người dân phát hiện bé trai tên thường gọi là Cu, bị bỏ lại trước cổng chùa Vạn Thông, khu phố Vạn Lộc (phường Tân Phước). Cùng với đó là một chiếc balo, túi quần áo, sữa và một lá thư.

Nội dung lá thư cho biết, người viết từng thấy bé trai bên hông ngôi chùa cách đây khoảng 6 năm rồi đưa về nuôi dưỡng.

Bé trai từng bị bỏ rơi, 6 năm sau lại được gửi trước cổng chùa - Ảnh 1
Bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa - Ảnh: Báo Dân trí

Theo người này, trong suốt 6 năm qua, em được đi học đầy đủ. Ngoài giờ học chính, em còn được học thêm như các bạn đồng trang lứa. Chi phí học tập khoảng 2,8 triệu đồng/tháng, tiền ăn khoảng 2 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, hiện người nuôi dưỡng đã 63 tuổi, sống trong phòng trọ, công việc bấp bênh nên không còn khả năng tiếp tục chăm sóc em. Người này gửi em vào chùa, mong các sư thầy đặt cho em một tên mới và nuôi dạy em nên người.

Bé trai từng bị bỏ rơi, 6 năm sau lại được gửi trước cổng chùa - Ảnh 2
Lá thư viết tay của người tự nhận đã nuôi dưỡng cháu bé suốt thời gian qua - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, để phục vụ công tác xác minh nhân thân, lai lịch và thực hiện các thủ tục theo quy định nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ, Công an phường Tân Phước đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan đến thân nhân của bé trai, sớm liên hệ với đơn vị để phối hợp giải quyết.

Thông tin liên hệ: Công an phường Tân Phước, trụ sở số 2 Chế Lan Viên, khu phố Tân Lộc hoặc số 1946 đường Độc Lập, khu phố Phước Lộc, phường Tân Phước, TPHCM. Điện thoại 0254.876.173 hoặc 0254.936.808.

Bé trai 2 ngày tuổi bị bỏ rơi cùng bức thư tay 'hãy nuôi con tôi như con đẻ'

Bé trai 2 ngày tuổi bị bỏ rơi cùng bức thư tay 'hãy nuôi con tôi như con đẻ'

Ngày 1/7, Công an xã Quốc Việt, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đang phát đi thông báo tìm kiếm thân nhân của bé trai sơ sinh 2 ngày tuổi, nặng khoảng 2,9 kg, không có giấy chứng sinh hoặc giấy tờ khác xác định nhân thân của trẻ bị bỏ rơi trước cửa nhà dân.

Xem thêm
Từ khóa:   bỏ rơi trẻ em tin moi bé trai bị bỏ rơi

TIN MỚI NHẤT

Chỉ vì nhúm lông mèo dính trên áo vest của chồng, vợ âm thầm bám theo để rồi "đứng hình" trước bí mật

Chỉ vì nhúm lông mèo dính trên áo vest của chồng, vợ âm thầm bám theo để rồi "đứng hình" trước bí mật

Tâm sự gia đình 25 phút trước
Không chỉ Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, nhiều sao hạng A cũng tạm ngừng đóng phim vì điều này

Không chỉ Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, nhiều sao hạng A cũng tạm ngừng đóng phim vì điều này

Sao quốc tế 54 phút trước
Mẹ chồng hào phóng vung 30 triệu cho tiền mua điện thoại mới, dâu trẻ vừa cầm máy về liền ăn cái tát trời giáng

Mẹ chồng hào phóng vung 30 triệu cho tiền mua điện thoại mới, dâu trẻ vừa cầm máy về liền ăn cái tát trời giáng

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 3/7/2026, 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 3/7/2026, 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 3/7/2026, 3 con giáp là 'hũ vàng hũ bạc' của gia đình, phúc khí vô tận, tài lộc vô biên

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 3/7/2026, 3 con giáp là 'hũ vàng hũ bạc' của gia đình, phúc khí vô tận, tài lộc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Vô tình đụng độ nhân tình 3 năm trước của chồng, tôi âm thầm bám theo để rồi "đứng hình" trước cảnh tượng ở điểm đến

Vô tình đụng độ nhân tình 3 năm trước của chồng, tôi âm thầm bám theo để rồi "đứng hình" trước cảnh tượng ở điểm đến

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Ép vợ ly hôn chỉ sau một đêm, nửa năm sau gã chồng cũ đến tìm bỗng chết đứng khi thấy sếp tổng ra mở cửa

Ép vợ ly hôn chỉ sau một đêm, nửa năm sau gã chồng cũ đến tìm bỗng chết đứng khi thấy sếp tổng ra mở cửa

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Chờ đợi 3 năm mới có thai nhưng chồng cấm cửa không cho đi khám, lật ga trải giường lên tôi khóc nghẹn viết đơn ly hôn

Chờ đợi 3 năm mới có thai nhưng chồng cấm cửa không cho đi khám, lật ga trải giường lên tôi khóc nghẹn viết đơn ly hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 55 phút trước
Thông tin MỚI vụ du khách rơi dù lượn tử vong vì phi công quên khóa đủ đai an toàn

Thông tin MỚI vụ du khách rơi dù lượn tử vong vì phi công quên khóa đủ đai an toàn

Đời sống 2 giờ 51 phút trước
Bé trai từng bị bỏ rơi, 6 năm sau lại được gửi trước cổng chùa

Bé trai từng bị bỏ rơi, 6 năm sau lại được gửi trước cổng chùa

Đời sống 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 3/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi thứ Sáu 3/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Bắt tạm giam ông chủ chuỗi Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam với cáo buộc lừa đảo

Bắt tạm giam ông chủ chuỗi Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam với cáo buộc lừa đảo

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 2/7/2026, 3 con giáp tiền về trĩu túi, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 2/7/2026, 3 con giáp tiền về trĩu túi, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thông tin MỚI vụ du khách rơi dù lượn tử vong vì phi công quên khóa đủ đai an toàn

Thông tin MỚI vụ du khách rơi dù lượn tử vong vì phi công quên khóa đủ đai an toàn

Nóng: Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc sữa rửa tay Dr Clean và kem bôi da thảo mộc Young

Nóng: Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc sữa rửa tay Dr Clean và kem bôi da thảo mộc Young

Bắt tạm giam ông chủ chuỗi Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam với cáo buộc lừa đảo

Bắt tạm giam ông chủ chuỗi Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam với cáo buộc lừa đảo

Giá vàng hôm nay, ngày 7/2/2026: Bật tăng 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/2/2026: Bật tăng 2 triệu đồng/lượng

Bé trai 2 ngày tuổi bị bỏ rơi cùng bức thư tay 'hãy nuôi con tôi như con đẻ'

Bé trai 2 ngày tuổi bị bỏ rơi cùng bức thư tay 'hãy nuôi con tôi như con đẻ'

TIN MỚI: Bão số 1 sắp hình thành, 70% khả năng di chuyển vào vịnh Bắc Bộ

TIN MỚI: Bão số 1 sắp hình thành, 70% khả năng di chuyển vào vịnh Bắc Bộ